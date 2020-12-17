Общество

Врач предупредил об опасности постковидного синдрома

Каждый пятый пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, сталкивается с постковидным синдромом. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков, пишут «Известия».

По словам специалиста, наиболее часто он встречается у людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, однако и молодые от него не застрахованы. Часть проявлений постковидного синдрома трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни. Это могут быть нарушения концентрации внимания, сна и памяти. Встречаются также выраженные перепады настроения и даже депрессии.

Другие симптомы, по словам специалиста, четко определяются как явные последствия коронавирусной инфекции.

«Есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли», - указал Крючков.

Если у человека в период реабилитации от COVID-19 очень долго остаются какие-то из этих проявлений, можно делать предварительный вывод о постковидном синдроме. Врач отметил, что проблемы могут приобрести субхронический или хронический характер, поэтому необходимо обратиться к медикам.