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Дмитрий Пермяков о сокращении численности депутатов и об эстетике псковских ограждений

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков стал гостем программы «Обратный отсчет» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Разговор был посвящен итогам работы городского парламента в уходящем году. Депутат рассказал, на что делает акценты в своей депутатской деятельности, какие инициативы и решения считает наиболее значимыми в 2020 году, что получилось сделать, а что сделать не удалось, и по каким причинам. Также ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним наиболее значимые события уходящего года и политические планы на 2021 год.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове «Обратный отчет». Начинаем постепенно подводить итоги уходящего 2020, «ковидного» (как сейчас принято говорить) года и понемногу строить планы на 2021 год, который, будем надеяться, нас не разочарует. В студии ведущий Константин Калиниченко, а гость сегодняшнего эфира – депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков. Дмитрий Вячеславович, добрый день!

Дмитрий Пермяков: Добрый день, Константин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Константин Калиниченко: Поговорим сегодня об итогах работы депутата Дмитрия Пермякова в городской Думе. Дмитрий, для вас этот год стал первым полноценным годом в статусе депутата. Как общее впечатление? Не пожалели, что вошли в эту реку и стали муниципальным депутатом?

Дмитрий Пермяков: Нет, совершенно не пожалел. Конечно, это большая нагрузка, но мне интересно этим заниматься. Первый год работы депутата, как раз можно подводить какие-то итоги. Мне это легко и приятно делать, потому что накануне я готовил отчет о своей работы с подачи Елены Александровны Полонской, которая распорядилась всем депутатам его подготовить. Это немножко смешно, согласен с коллегами, поотому что глава города не имеет права приказывать депутатам делать отчеты. С другой стороны, я и сам собирался это делать. Год работы — я все равно должен отчитаться перед избирателями, а говорить «нет, ребята, я не буду готовить отчет, потому что мне вот так вот Полонская сказала, это как-то странно, немного по-детски. Поэтому я подготовил этот отчет, отправил его в аппарат федеральную партию. Его обязательно опубликуют в соцсетях. Что я в целом могу сказать по году работы?Я для себя определил несколько стратегических направлений, которыми буду заниматься. Это то, что никто в городской Думе не продвигает. Во-первых, это народное представительство. Я депутат по списку, за партию, которую я представляю, проголосовали около 3,5 тысяч человек. Это люди либерально мыслящие, для которых права и свободы человека — высшая ценность. И я считаю, что должен представлять их интересы, потому что больше в гордуме их никто не представляет. Поэтому я всегда перед каждым голосованием на сессии мысленно спрашиваю себя, а как бы мои избиратели отреагировали — поддержали бы они отчет главы городской администрции? Наверное, нет. Тогда и я не поддержу. Мне кажется, я примерно представляю, чего хотят мои избиратели, потому что разделяю их принципы и взгляды на жизнь, и здесь я являюсь усредненным коэффициентом, я тот депутат, который выполняет представительские функции. В ваших эфирах часто поднимался вопрос о необходимости депутатов-списочников.

Константин Калиниченко: Хотелось бы даже поподробнее об этом поговорить.

Дмитрий Пермяков: На самом деле очень важный вопрос. Нужно начать с того, что в России существует какая-никокая парламентская демократия. У нас есть политические партии, они представляют интересы определенных слоев населения. С XV века в Европе начались эти движения. Цеховые объединения лавочников, кузнецов выдвигали своих представителей в органы власти, и впоследствии они трансформировались в политические партии. Эту систему имеем и мы. И считается, что это развитая демократическая система. Если мы говорим о том, что хотим отказаться от депутатов-списочников, потому что считаем, что они не представляют интересы избирателей, а больше отчитываются перед своими партиями, и в основном это «темные лошадки», я во многом могу с этим согласиться. Особенно если посмотреть на список партии власти, имеющей большинство в любом парламенте. Действительно по списку проходят очень странные персонажи, тут вопросов нет. Но если отказываться из-за этого от представительства политических партий в принципе, то теряется вся суть политической работы партий. Как они будут представлять своих избирателей? Через одномандатников? Но одномандатник — сам по себе лидер, он в первую очередь представляет самого себя, а не партию. Поэтому считаю, что в парламенте нужны и одномандатники, и списочники.

Константин Калиниченко: Если предметно говорить, чем отличается работа депутата-одномандатника и депутата-списочника и насколько верен стереотип, что в наши времена хорошо быть депутатом-списочником? Формально вроде как ни за что не отвечашь.

Дмитрий Пермяков: С одной стороны действительно у меня нет конкретного округа, где бы проживали конкретные жители, которые ждали бы от меня определенных действий.

Константин Калиниченко: И сверху никто жителям не скажет: жалуйтесь своему депутату по округу.

Дмитрий Пермяков: Совершенно верно. Есть здесь размывание ответственности, и вопрос в данном случае, скорее, в самодисциплине и личной ответственности. С другой стороны у меня единый округ, который включает весь город, и я могу решать городские вопросы, не привязываясь к конкретному округу, что я, собственно, и делаю. Я понимаю, что есть у некоторых списочников соблазн почивать на лаврах, 5 лет сидеть в гордуме и снова избраться. Я не из таких депутатов. У одномандатников, вместе с тем, есть и преимущества. Например, возможность распределять 3% от расходной части бюджета на нужны округа. Но это не всегда работает, а в последний год работает черех пень в колоду. Там всегда большие сложности возникают по этому вопросу в бюжетном комитете. Но теоретически такая возможность предусмотрена. Они могут направлять бюджетные деньги на нужды своего округа, а потом отчитываться перед избирателями: вы меня просили — и я сделал такой-то двор, а еще такую-то детскую площадку, а еще ливневую канализацию. Это, безусловно, преимущество такого депутата, и, конечно, избиратели это запоминают. У нас голосуют за тех, кто что-то делает.

Константин Калиниченко: Для муниципального уровня это обычная практика.

Дмитрий Пермяков: Как у нас было принято выборы проводить еще с 90-х? Самый выигрышный вариант - когда ты вливешь деньги в избирательную кампанию, сделаешь какой-то двор за собственные деньги и говоришь: «Я - человек дела: все говорят, а я делаю. Голосуйте за меня». И избиратели голосуют. В этом нет ничего плохого, но это преимущесво необходимо отметить. Еще у нас в гордуме есть диспропорция. Одномандатники считаются элитой. У них даже денег на помощников депутата выделяется в два раза больше, чем у депутатов-списочников. Не очень понятно, почему. Смысл?

Константин Калиниченко: Вас-то в этом году вообще лишили штатного помощника.

Дмитрий Пермяков: Кстати, мне сообщили буквально недавно, что вопрос все-таки будет решен положительно. Прошел год, за это время Николай Кузьмин стал депутатом, а теперь будет еще и помощником депутата. Все-таки мы это дело довели логического завершения.

Константин Калиниченко: Кто бы как к этому ни относился, ситуция была решена в правовом поле. И раз суд принял решение, значит оно правильное. Дмитрий, а если говорить о городской Думе в целом? К нам будут приходить депутаты от партии власти, и понятно, что они будут говорить, как все хорошо, сколько пользы они принесли в этом году. Интересно услышать от представителя оппозиции, а было ли что-то хорошее в гордуме за этот год? Чего полезного городское Собрание для города делало?

Дмитрий Пермяков: Если б я был патриархом гордумы, сидел бы четвертый срок и мог бы сравнивать работу этого созыва с предыдущими, наверное, я мог бы сказать более предметно, что изменилось. Но для меня это первый год работы в качестве депутата, все новое, интересное. Вижу сложности. Конечно, с организационной точки зрения определенные сложности в работе гордумы есть. У нас за этот год решили перформатировать комитеты, и сделано это было исключительно потому, что один из комитетов возглавлял неугодный главе города человек. Это, как минимум, странно. Знаю, что отношение к оппозиции в гордуме тоже оставляет желать лучшего. На мои запросы ответы от главы города приходят в последний 30-дневный срок.

Константин Калиниченко: Тем не менее, закон соблюдается.

Дмитрий Пермяков: Формально закон соблюдается, но я не могу сказать, что это здоровая ситуация. По сравнению с областным Собранием у нас обстановка более менее дружественная. Есть у меня, например, нормальные контакты с рядом депутатов, в том числе представляющих «Единую Россию», когда я понимаю, что с кем-то можно взаимодействовать по определенным вопросам. Так что в общем и целом городской парламнет работает. Мне нравится работа городской Думы и работа в городской Думе. Дальше с моей подачи, думаю мы улучшим эту работу.

Константин Калиниченко: Какую оценку вы бы поставили гордуме за работу в 2020 году и себе как депутату?

Дмитрий Пермяков: Давайте так. Работу гордумы оценю на «4 с минусом», ну и себе тоже «четверочку» смело нарисую, потому что не все сделано из того, чо хотелось бы сделать. Поэтому постараюсь активизироваться. В моей повестке образовалась урбанистическая деятельность. Я тесно сотрудничаю с «Городскими проектами» и мы занимаемся тем, что пытаемся благоустроить наш город для пешеходов, велосипедистов и для автомобилистов тоже. Собираем подписи подпетицией за возврат ликвидированных пешеходных переходов, работаем против «озаборивания» города имени господина Братчикова.

Константин Калиниченко: Вас смущает эстетика заборов или в целом?

Дмитрий Пермяков: Эстетически эти заборы ужасны. Но они даже практической пользы не несут. То есть смысл «озаборивания» мне вообще непонятен. Они никак не способствуют безопасности. Было у нас недавно ДТП на площади Ленина, автомобиль врезался в забор напрочь снес все эти конструкции. Не дай бог там пешеходы бы шли. Их этими конструкциями поколечило бы или убило.

Константин Калиниченко: Сотрудники ГИБДД тоже говорят, что все понимают, но есть некий ГОСТ, в котором эти заборы вписаны в дорожное движение.

Дмитрий Пермяков: Есть несколько вариантов, как этого можно избежать. С практической точки зрения там можно противотанковые «ежи» поставить — тогда мы точно будем в безопасности. А вообще это можно делать и кустарниками, и какими-то другими способами улучшения городской среды. Все придумано до нас. Урбанистика как наука в Европе сущестует с 70-х годов, и там четко прописано, как регулироватьд орожное движение, где делать островки безопасности, где круговое движение, а где надземный переход. Все прописано — изучайте, ездите на семинары, узнавайте полезную информацию и внедряйте это в городе. А раз наши чиновники этого не делают, значит это будем делать мы.

Константин Калиниченко: А есть у вас на этом правильном, на мой взгляд, поприще союзники в гордуме?

Дмитрий Пермяков: Никто против улучшения городской среде не выступает. Но надо понимать, что депутаты тоже зависят от избирателей. Все говорят с оглядкой, потому что понимают, чем может обернуться предложение, например, разрешить в городе движение со скоростью 100 км/ч, чтоб все пешеходы шарахались. Наверное, никто из депутатов так не скажет. А на практике мы видим, какое голосование на той же комиссии по безопасности дорожного движения, которая у нас ликвидирует пешеходные переходы. Накануне я выходил на одиночный пикет против ликвидации перехода от памятника княгине Ольге к Центробанку. Очень удобный пешеходный переход, там почти никогда не было аварий, но его тоже собираются ликвидировать вместо того, чтоб светофор с кнопкой поставить.

Константин Калиниченко: Причем, некоторое время назад ликвидировали переход у остановки «Детский парк».

Дмитрий Пермяков: Да, у нас же ликвидируют, не думая о том, что люди все равно будут переходить дорогу в этом «не положенном месте», тем самым создавая аварийную ситуацию.

Константин Калиниченко: Погодите, забор-то поставили.

Дмитрий Пермяков: Забор перелезут. Можно на него колючую проволоку прикрепить - тоже вариант.

Константин Калиниченко: Было бы здорово, если б эта работа проводилась не только на общественном уровне, на уровне «Городских проектов», а чтобы она была заведена хотя бы на уровень гордумы и обрела какие-то нормативные рамки.

Дмитрий Пермяков: Это будет обязательно сделано на втором этапе нашей работы, когда мы сформулируем общественный запрос, представим в администрацию условную тысячу подписей и скажем, что избиратели против, давайте действовать в рамках их воли,давайте вырабатывать нормативные документы, возвращать пешеходные переходы, а здесь делать островок безопасности, а на Рижском проспекте - нормальную велодорожку, чтоб люди могли добираться до работы, а не просто кататься по Финскому парку. Это задача на перспективу, но на коротку. Все это решаемо в ближайшее время.

Константин Калиниченко: Ну дай бог. Дмитрий возвращаясь опять же к работе вот депутатской вашей в 2020 году, вы же единственный, да, представитель «Яблока» в городском собрании, такой вот классической, как я называю оппозиции. Понятно что тут сложно объективно продвигать свои идеи, а есть вот в этом статусе, так сказать, «воина одиночки» какие-то, может быть, плюсы?

Дмитрий Пермяков: Есть. Есть, сразу могу сказать, после первой сессии у меня руки немножко опустились, я понял, что у меня такая депрессия, позвонил Шлосбергу и говорю: «Лев Маркович, я вас теперь понимаю».

Константин Калиниченко: Что делать-то - да?

Дмитрий Пермяков: Не, не что делать, а говорю: «Я вас понимаю теперь хорошо», потому что он часто говорил о том, как ему там тяжело бывает. Действительно трудно смотреть в лица людей, у которых своя, какая-то совершенно специфическая, правда. Продвигать здесь что-то одному сложно, но, с другой стороны, у меня уникальная, в общем-то, позиция, я независимый депутат, который не возглавляет никакой МУП, у меня нет никакого там бизнеса, на меня вообще никак нельзя надавить. Не за что зацепиться, поэтому я могу говорить все, что захочу говорить. Я могу любые там продвигать нормативные документы, я могу любые инициативы продвигать – все, что от меня захотят избиратели, у меня нет каких-то останавливающих факторов политической целесообразности. Я могу все сделать, и ко мне действительно подходят депутаты от конкурирующих партий и говорят: «Слушай, а вот такая есть информация, а вот смотри: вот это можешь сделать, это будет хорошо для тебя и для твоих избирателей. Я, к сожалению, не могу это сделать, я не могу это сказать, но ты-то независимый». Вот, так и говорят. Это здорово, что есть такой запрос не только у избирателей, но даже у депутатов.

Константин Калиниченко: Дмитрий, к планам хотелось бы перейти. Какие у вас ожидания насчет городского бюджета на следующий год? Не придется ли нам жить по 1/12, не дай бог?

Дмитрий Пермяков: Ну слушайте, у нас каждый год такие опасения. Да, не дай бог, мы будем жить по 1/12. Нет, на самом деле, конечно, примут, несмотря на то, что я буду голосовать против. Изучил документы по бюджету. Первое чтение предстоит уже в понедельник, поэтому да, я вижу, что, во-первых, у нас, как всегда, завышаются налоговые доходы, то есть у нас просто рисуют от балды эти цифры налогового дохода, на 15% НДФЛа они предполагают повысить собираемость в следующем году, хотя никаких предпосылок к этому нет. То есть коронакризисный год, следующий тоже не предвещает ничего хорошего, и говорить о том, что у нас резко вырастут зарплаты у населения и соответственно налоговая база, не приходится. То есть это просто вот такая филькина грамота, они расписывают деньги..

Константин Калиниченко: Но Росстат говорит о том, что мы живем даже в этом году, у нас и зарплаты растут, и цены не растут.

Дмитрий Пермяков: Что-то растет, безусловно, но меньше, чем хотелось бы. Цены, конечно, выросли сильнее, чем у нас выросли зарплаты. Тут приходится констатировать - кризис. Тут даже особо не очень сильно поругаешь власть, потому что на коронавирус сейчас все можно списать и, в общем, это успешно делают. А когда изучаю бюджет, я понимаю, что мне хочется, честно говоря, схвататься за голову. Я постоянно ругаю этот самый наш пресловутый бюджетный процесс, когда мы отдаем большую часть заработанного на уровне области в федеральный бюлжет, а потом получаем оттуда какие-то копейки, честно говоря, это похлеще, чем Золотая Орда. Потому что в такой ситуации мы постоянно вынуждены жить с протянутой рукой, постоянно просить какие-то деньги у федерации для области, просто чтобы не протянуть ноги. Вот у нас сейчас программа «Городская среда», по которой мы должны были ремонтировать дворы, и нам не выделили федеральные деньги в этом году на эту программу. Я буду в областной парламент наш вносить предложения, чтоб нам из области компенсировали. Результат немножко предсказуем, никто нам ничего не даст.

Константин Калиниченко: Получается, что это выпадающие доходы получились, да?

Дмитрий Пермяков: Ну по сути своей да. То есть у нас выделены деньги целевые на реконструкцию площади Ленина, парка Гагарина, но на эти цели у нас нехватка в этом году, и у нас постоянно такая будет история, пока устроен вот так вот бюджетный процесс, к сожалению. Но приходится жить в этой ситуации, каким-то образом латать этот тришкий кафтан, наш муниципальный бюджет, чтобы сходились концы с концами.

Константин Калиниченко: Кстати, не только партия «Яблоко» поднимает этот вопрос о бюджетном процессе. И депутаты от «Единой России» тоже все чаще и чаще об этом говорят. Я не знаю, уместно ли сравнивать ситуацию с татаро-монгольским игом, но действительно такое ощущение, что мы дань отправляем туда, а потом нам оттуда что-то дадут, если будем хорошо себя вести. Наверное, все эти вопросы решатся после того, как представительство оппозиционных депутатов в законодательных органах поменяется. «Яблоко» мы видим, оно очень заметно в политической жизни региона, а представленность в органах власти у него минимальная. Как, на ваш взгляд, можно повысить представительство «Яблока» в тех же муниципальных органах власти?

Дмитрий Пермяков: Здесь все зависит от нас, даже не от федеральной партии, наверное. От нашей работы здесь, на месте. Известно, что псковское «Яблоко» на фоне остальных отделений «Яблока» по стране одно из лидирующих.

Константин Калиниченко: Без сомнения.

Дмитрий Пермяков: У нас больше всего мандатов депутатов местного самоуправления и в регионе, и главы районов у нас избраны от «Яблока». Это результат нашей работы и, я думаю, нет никаких оснований предполагать, что мы снизим темп. Мы каждый год наращиваем число депутатов, мы каждый год сами наращиваем свои силы и дальше будем продолжать это делать. Нам предстоят большие выборы в следующем году, в 2022 году в городскую Думу, и, конечно, мы будем выдвигать максимум кандидатов, будем стараться бороться за мандаты. Другой вопрос, что сейчас, в связи с общим сокращением числа мандатов, получить больше мандатов, чем у нас есть сейчас, будет математически гораздо сложнее.

Константин Калиниченко: Ну, по крайней мере, есть шанс в процентном отношении прирасти.

Дмитрий Пермяков: Ну в процентном отношении можем подрасти, но это математическая статистика, которой мы можем просто сами радоваться втихаря. Если мы не получим в итоге больше мандатов, чем есть, наверное, это не будет для нас положительный результат. Сохранить статус кво тоже важно для представительства, но мы рассчитываем на большее.

Константин Калиниченко: В этом аспекте не могу не спросить. По аналогии с сокращением числа депутатов областного Собрания пошли разговоры и о сокращении числа муниципальных депутатов, в частности, в Пскове и Великих Луках? Как вы относитесь к идее сокращения числа депутатов Псковской городской Думы?

Дмитрий Пермяков: Совершенно чудовищная, конечно, инициатива. Как у нас обычно бывает, если с подачи федерального центра, регионального центра что-то делают? Дальше у нас чиновники на местах начинают «выпрыгивать из штанов» и что-то придумывать здесь, на месте. Сделать под копирку - может быть, сверху похвалят, дадут какую-то премию, грамоту или что-то тому подобное. Я не вижу никаких оснований для сокращения депутатского корпуса Пскова и Великих Лук. У нас уже сложились избирательные округа, люди знают примерно, в каком округе они находятся территориально, знают, какой депутат за них отвечает. Если округ увеличится в два раза, депутату придется гораздо больше работать, на него придет больше обращений граждан, больше депутатских вопросов. Он же не раздвоится. То есть в результате будет страдать работа с избирателями. Прежде всего, пострадают избиратели. Экономии бюджета у нас не будет никакой, потому что депутаты городской Думы у нас зарплаты не получают. Ну будет минимальная экономия на помощника по 10 тысяч в месяц. Ну это же просто смешно.

Константин Калиниченко: Сэкономить 300-400 тысяч в год - это...

Дмитрий Пермяков: Это вообще копейки. Ну вот просто бессмысленно, мы потеряем в плане представительства гораздо больше, чем мы сэкономим в плане финансов.

Константин Калиниченко: Дмитрий, о ваших планах на 2021 год. Кроме «Городских проектов» на что планируете основной упор делать? Методично работать в городской Думе или сделаете, так сказать, упор на избирательную кампанию в областное Собрание?

Дмитрий Пермяков: Я не могу сказать, что сделаю упор на областной кампании, потому что мне кажется, что мою работу в качестве депутата городской Думы никто не отменял. Мне придется как-то это совмещать, я постараюсь найти возможность, выйти на выборы подготовленным и действительно поучаствовать в этой избирательной кампании. Еще не знаю, в каком качестве - в одномандатном избирательном округе, в списке ли, но я буду в них участвовать, потому что есть определенные политические амбиции, есть определенные политические задачи. Я понимаю, что в областном Собрании гораздо больше возможностей повлиять, хотя я бы в любом случае хотел бы оставаться городским депутатом, и если я войду в областное Собрание, то я бы хотел туда войти по какому-то одномандатному округу города Пскова. Тогда это было бы разумно, для меня это был бы вполне закономерный рост. Мне придется постараться, чтобы моя работа в качестве городского депутата не страдала и при этом активно работать в избирательном штабе. Будет тяжело, но посмотрим, что из этого получится.

Константин Калиниченко: Как планируете провожать 2020 и встречать 2021 год? Как там сейчас говорят - не чекаясь, видимо?

Дмитрий Пермяков: Я бы, конечно, хотел сказать - с облегчением, но я в последнее время стараюсь думать, что ничего, в общем-то, плохого не происходит. Не нужно усугублять собственную депрессию и пытаться смотреть на мир в темных тонах. Ну да, вот такой неприятный год, но были и позитивные моменты. Давайте обращать внимание на них, давайте вспомним, чего хорошего было в прошедшем году, порадуемся и будем смотреть с надеждами и оптимизмом в будущее.

Константин Калиниченко: Я тоже надеюсь - а как иначе-то? Я тоже надеюсь, что мы в 2021 году забудем о том, что было у нас в 2020-м, и год у нас будет более менее неплохим. На большее, конечно, сложно рассчитывать.