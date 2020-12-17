Общество

Дмитрий Пермяков: Мне нравится работа городской Думы и работа в городской Думе

«Мне нравится работа городской Думы и работа в городской Думе», - отметил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков.

«Я совершенно не пожалел, что пришел в гордуму. Конечно, это большая нагрузка, но мне интересно этим заниматься. С самого начала для себя определил несколько стратегических направлений, которыми буду заниматься. Это то, что никто в городской Думе не продвигает. Во-первых, это народное представительство. Я депутат по списку, за партию, которую я представляю, проголосовали около 3,5 тысяч человек. Это люди либерально мыслящие, для которых права и свободы человека — высшая ценность. И я считаю, что должен представлять их интересы, потому что больше в гордуме их никто не представляет», - рассказал депутат, добавив, что перед каждым голосованием на сессии мысленно спрашивает себя, а как бы проголосовали его избиратели.

Наряду с этим Дмитрий Пермяков отметил, что ему не так просто водиночку продвигать свои идеи в гордуме. «Продвигать здесь что-то одному сложно, но, с другой стороны, у меня уникальная позиция, я независимый депутат, который не возглавляет никакой МУП, у меня нет никакого бизнеса, на меня вообще никак нельзя надавить, не за что зацепиться, поэтому я могу говорить все, что захочу. Могу продвигать любые нормативные документы, любые инициативы – все, что от меня захотят избиратели. У меня нет каких-то останавливающих факторов политической целесообразности», - отметил парламентарий.

В целом работу Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков оценивает на «4 с минусом». «Ну и себе тоже "четверочку" смело нарисую, потому что не все сделано из того, что хотелось бы сделать. Поэтому постараюсь активизироваться», - пообещал он.