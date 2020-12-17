Общество

Дмитрий Пермяков не видит оснований для сокращения депутатского корпуса Пскова

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков не видит никаких оснований для сокращения численности депутатов в Псковской городской Думе. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Предложенную лидером ЛДПР Владимиром Жириновским инициативу о сокращении численности депутатов в законодательных Собраниях он считает «чудовищной».

«Совершенно чудовищная, конечно, инициатива. Я не вижу никаких оснований для сокращения депутатского корпуса Пскова. У нас уже сложились избирательные округа, люди примерно знают, в каком округе они находятся территориально, знают, какой депутат за них отвечает», - констатировал депутат. Ссокращение численности депутатов гордумы, отметил он, приведет изменению схемы нарезки округов. «Если округ увеличится в два раза, депутату придется гораздо больше работать, на него будет приходить больше обращений граждан, но он же не сможет раздвоиться. То есть в результате будет страдать работа с избирателями», - пояснил Дмитрий Пермяков. При этом, по его мнению, от сокращения депутатского корпуса сильно сэкономить не удастся, потому что основная масса депутатов работает на нештатной основе. «Ну будет минимальная экономия от сокращения числа помощников депутатов, которые получают 10 тысяч в месяц. Но от сокращения числа депутатов мы получаем в плане представительства гораздо больше, чем сэкономим в плане финансов», - полагает Дмитрий Пермяков.