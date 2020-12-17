Общество

Зачем Псковской гордуме депутаты-списочники, рассказал Дмитрий Пермяков

В Псковской городской Думе должны быть и депутаты-одномандатники, и депутаты, избранные по партийным списками. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат гордумы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков.

В последнее время, по его словам, в свете курса на сокращение числа депутатов в законодательны органах все чаще поднимается вопрос о необходимости депутатов-списочников. «На самом деле очень важный вопрос. Нужно начать с того, что в России существует какая-никакая парламентская демократия. У нас есть политические партии, они представляют интересы определенных слоев населения... Если мы хотим отказаться от списочников, потому что считаем, что они не представляют интересы избирателей, а больше отчитываются перед своими партиями, и в основном это "темные лошадки", я во многом могу с этим согласиться», - констатировал гость студии, заметив, что по списку то же партии власти в парламент порой проходят «странные персонажи».

«Но если отказываться из-за этого от представительства политических партий в принципе, то теряется вся суть политической работы партий. Как они будут представлять своих избирателей - через одномандатников? Но одномандатник - сам по себе лидер, он в первую очередь представляет самого себя, а не партию. Поэтому считаю, что в парламенте нужны и одномандатники, и списочники», - высказал мнение депутат.