Общество

Дмитрий Пермяков развеял миф о том, что депутатам-списочникам легче, чем одномандатникам

Депутат гордумы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал стереотипное мнение о том, что быть депутатом, избранным по партийному списку, намного легче, чем депутатом-одномандатником.

«С одной стороны действительно у меня (как у депутата-списочника — ред.) нет конкретного округа, где бы проживали конкретные жители, которые ждали бы от меня определенных действий. Совершенно верно, есть здесь размывание ответственности, и вопрос в данном случае, скорее, в самодисциплине и личной ответственности. С другой стороны у меня единый округ, который включает весь город, и я могу решать городские вопросы, не привязываясь к конкретному округу, что я, собственно, и делаю», - отметил парламентарий.

«Я понимаю, что есть у некоторых списочников соблазн почивать на лаврах, пять лет сидеть в гордуме и снова избраться. Я не из таких депутатов», - заметил Дмитрий Пермяков. В то же время, по его мнению, у одномандатников есть преимущества перед депутатами, избранными по спискам. Во-первых, у них есть возможность направлять средства городского бюджета на развитие своего округа и выполнение наказов своих избирателей. «Это, безусловно, преимущество такого депутата, и, конечно, избиратели это запоминают. У нас голосуют за тех, кто что-то делает», - пояснил Дмитрий Пермяков, добавив, что «в этом нет ничего плохого».

В качестве еще одного преимущества депутатов-одномандатников он отметил, что на работу их помощников выделяется средств в два раза больше, чем на работу помощников депутатов-списочников. Гость студии добавил, что ему непонятен смысл такой диспропорции.