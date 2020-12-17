Общество

Дмитрий Пермяков сравнил бюжетный процесс с Золотой Ордой

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сравнил существующие в России правила бюджетного процесса с Золотой Ордой.

«Когда я изучаю бюджет, мне хочется, честно говоря, схвататься за голову, - отметил он в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Я постоянно ругаю этот самый наш пресловутый бюджетный процесс. Когда мы отдаем большую часть заработанного на уровне области в федеральный бюджет, а потом получаем оттуда какие-то копейки, честно говоря, это похлеще, чем Золотая Орда. Потому что в такой ситуации мы постоянно вынуждены жить с протянутой рукой, постоянно просить какие-то деньги у федерации для области, просто чтобы не протянуть ноги».

«Пока бюджетный процесс устроен, к сожалению, вот так, но приходится жить в этой ситуации, каким-то образом латать этот тришкин кафтан, наш муниципальный бюджет, чтобы сходились концы с концами», - констатировал депутат.

Кроме того, он выразил уверенность, что бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов будет принят, несмотря на то, что он будет голосовать против.

«Не дай бог, мы будем жить по 1/12», - заключил Дмитрий Пермяков.