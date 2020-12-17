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Александр Козловский выразил соболезнования родным Виктора Степанова

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным и близким умершего главы Порховского района Виктора Степанова.

«С глубоким прискорбием узнал печальную новость: на 62-м году жизни после продолжительной болезни скончался глава Порховского района Виктор Степанов, - написал он. - Причиной безвременного ухода Виктора Николаевича стали последствия коронавирусной инфекции».

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Александр Козловский напомнил, что Виктор Степанов более 10 лет возглавлял Порховский район. «Это был грамотный и яркий специалист, мудрый руководитель, который умел находить пути решения вопросов жителей. Всегда был открыт для общения, старался помочь каждому, любил жизнь и прививал эту любовь другим», - отметил он.

«Уход Виктора Николаевича – это тяжелая утрата для всех, кто его знал. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Виктора Николаевича! Светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», - сказал Александр Козловский.