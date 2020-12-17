Общество

Николай Козловский о Викторе Степанове: Безвременно ушел талантливый руководитель

Глава города Великие Луки Николай Козловский выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы Порховского района Виктора Степанова в связи с его безвременной кончиной.

«Выражаю глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам, жителям Порховского района в связи со скоропостижной кончиной главы Порховского района Виктора Степанова. Безвременно ушел из жизни талантливый и опытный руководитель, патриот и ответственный гражданин, порядочный, честный и отзывчивый человек Виктор Николаевич Степанов», - написал глава Великих Лук в свое инстаграм-аккаунте.

По словам Николая Козловского, «всю свою жизнь Виктор Николаевич с честью служил родному району, вкладывал силы и душу, знания и умения во имя развития района, на благо людей». «Он смог бы сделать еще очень многое для Порховского района, реализовать немало перспективных проектов ради создания условий для процветания родного района и комфортного проживания земляков. Светлая память о Викторе Николаевиче Степанове – человеке высокой личной ответственности, который внес большой вклад в развитие Порховского района и всей Псковской области, - навсегда останется в наших сердцах», - подчеркнул Николай Козловский.

Ранее сообщалось, что глава Порховского района Виктор Степанов скончался в результате заражения коронавирусом.