Общество

Михаил Ведерников: Виктор Степанов болел душой за Порховский район

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы Порховского района Виктора Степанова в связи с его кончиной.

«Неравнодушный, трудолюбивый и отзывчивый Виктор Николаевич Степанов покинул этот свет. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому посчастливилось работать и общаться с ним. Сил и духовного терпения, чтобы пережить утрату», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.



Михаил Ведерников напомнил, что Виктор Степанов более 15 лет возглавлял Порховский район, успешно справлялся с возложенными на него обязанностями, помогал жителям в решении их проблем, болел душой за район и делал все для его развития.

«Смерть Виктора Николаевича – большая потеря для всех нас. Пусть земля будет ему пухом», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что глава Порховского района Виктор Степанов скончался в результате заражения коронавирусом.