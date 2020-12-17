Общество

Депутаты областного Собрания скорбят вместе с родными Виктора Степанова

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокое соболезнование родным и близким Виктора Степанова – главы Порховского района, депутата регионального парламента третьего созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.

«Ушел из жизни деятельный, энергичный, честный, прямолинейный, самобытный человек. Эта потеря – невосполнимая утрата не только для семьи, друзей, коллег, но и для всего региона. Виктор Степанов был опытным хозяйственником, мудрым руководителем, надёжным партнером. Он умел видеть главное, емко и точно давать оценку происходящему, обладал прекрасным чувством юмора и философским взглядом на жизнь. Старался быть в курсе политических событий, до введения ограничительных мер неизменно присутствовал на сессиях областного Собрания депутатов, - говорится в сообщении.

Депутаты отметили, что Виктор Степанов был настоящим патриотом своей малой Родины – родился в Порховском районе и всю жизнь посвятил родной земле. «Он всегда с глубоким уважением относился к окружающим, и люди отвечали ему взаимностью, - сказали в областном Собрании. - Добрую память о Викторе Николаевиче Степанове мы навсегда сохраним в своих душах и сердцах!»