Общество

Россиянам рассказали о принципе действия «лайт-вакцины» от коронавируса

Устойчивый иммунитет от применения «лайт-вакцины» против нового коронавируса сформируется в течение трех недель, будет сохраняться на протяжении около 3-4 месяцев. Об этом сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти <...>. То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре - по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам ежегодной пресс-конференции, заявил, что ученые смогут разработать «лайт-вариант» вакцины против коронавируса, продолжительность действия которой будет меньше, однако появится возможность привить гораздо больше людей.

Эффективность вакцины будет составлять около 85%, у пожилых людей, возможно, этот показатель будет меньше, добавил ученый. «Но основную свою функцию, независимо от возраста, а именно - уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить», - добавил он. При этом ученый отметил, что прививка одним компонентом - крайний случай, лучше всего вакцинироваться двухкомпонентным препаратом.

«Это будет один компонент (вакцины) и, в первую очередь, (он) будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счет менее продолжительного по действию вакцинного препарата. То есть некоторый компромисс. Она (вакцина) может не только поставляться в другие страны, но и производиться по нашим технологиям в других странах», - пояснил он.