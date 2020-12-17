Общество

Елена Полонская о Викторе Степанове: Благодаря таким главам люди стали больше доверять власти на местах

Глава города Пскова Елена Полонская выразила соболезнования родным, близким и коллегам главы Порховского района Виктора Степанова в связи с его кончиной.

«Ушел из жизни порядочный, умный, отзывчивый человек, профессионал в своем деле. Его отличали глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный результат. Самоотверженный труд, высокий профессионализм, целеустремленность и чувство ответственности снискали Виктору Степанову заслуженное уважение коллег», - подчеркнула глава города.

«Это большая утрата не только для жителей Порховского района, но и для псковичей, которые близко знали Виктора Николаевича. Благодаря таким руководителям, как он, жители стали больше доверять власти на местах. Вечная память Виктору Николаевичу. Скорблю вместе с вами», - сказала Елена Полонская.

Напомним, о смерти главы Порховского района Виктора Степанова стало известно сегодня, 18 декабря. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом.