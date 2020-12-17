Общество

Опубликовано видео с главой Порховского района, которое должно было выйти в свет в его день рождения

Дочь главы Порховского района Виктора Степанова, скончавшегося из-за коронавируса выложила в своем инстаграм-аккаунте совместное с ним видео, которое собиралась опубликовать на его день рождения, 3 января.

«Папулика не стало. Собиралась запилить этот видос на его день рождения 3 января, но...» - написала Елизавета.

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«Мне с папкой очень повезло. Счастье это - иметь такого классного батька, любящего, веселого. Он невероятный очаровашка, харизма, устоять перед ним невозможно. Я его знаю таким сладким пирожком, - отметила дочь Виктора Степанова. - Очень повезло при жизни дружить с ним и часто говорить о своей бесконечной любви. Жаль, не успели опробовать новый квадрик, с крышей».

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«Больше всего я любила лежать на папкином пузе и его огромные руки, по ним буду скучать больше всего», - призналась Елизавета и призвала всех «лежать на папкиных пузах, пока есть возможность» и не отказывать себе в этом никогда.

Дочь главы Порховского района поблагодарила своих подписчиков за многочисленные слова поддержки, а также выразила соболезнования жене Виктора Степанова и пожелала всем здоровья.