Общество

Виктор Степанов ко всем относился с теплотой и пониманием - Елена Бибикова

Искренние и глубочайшие соболезнования приносит родным и близким, коллегам и друзьям, всем жителям Порховского района в связи с кончиной главы района Виктора Степанова сенатор Елена Бибикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.

«Всем сердцем разделяю боль и горечь невосполнимой и тяжелейшей утраты для всех нас и для Псковской области. Все, кто знал Виктора Николаевича, кто работал с ним, дружил и общался, всегда будут помнить его энергию, искренность, отзывчивость, доброту и юмор. Всей душой он любил людей и жизнь, ко всем без исключения относился с теплотой и пониманием», - говорится в соболезновании.

«Уникальная, яркая, сильная, независимая личность, с горячим характером, широкой и доброй душой навсегда останется в наших сердцах. Светлая и вечная память!» - сказала Елена Бибикова.

Ранее сообщалось, что глава Порховского района Виктор Степанов скончался в результате заражения коронавирусом.