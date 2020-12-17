Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Григорием Турчиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №1, руководитель регионального отделения «Партии дела» Григорий Турчин.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним итоги уходящего года, работу в гордуме и поговорит о его партийной деятельности.

Задавайте свои вопросы Григорию Турчину по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.