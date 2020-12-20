Общество

Денис Иванов о городском бюджете, политическом шантаже и решенных проблемах 15-го округа

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) с участием депутата Псковской городской думы (округ №15), руководителя фракции «Единой России» Дениса Иванова. Ведущая Любовь Кузнецова подвела ним итоги уходящего года. В частности, гость студии рассказал о работе над проектом городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, озвучил основные итоги своей деятельности в округе №15 и прокомментировал основные решения, принятые депутатами на недавней сессии гордумы.

Любовь Кузнецова: Начнем с самого насущного для депутатов гордумы: накануне вы и ваши коллеги одобрили в первом чтении проект бюджета города на 2021 год. Насколько я понимаю, фракция «Единая Россия» консолидированно поддержала проект бюджета. Чем мотивировано такое решение?

Денис Иванов: Исторически депутаты-единороссы ответственно относятся к вопросу принятия бюджета, и, насколько я знаю, еще не было такого случая, чтобы фракция «Единой России» не поддержала бюджет. Для города очень важно, чтобы он был принят своевременно и чтоб мы не жили по 1/12. Были случаи, когда Псков жил по 1/12, и это представляло собой большие проблемы для управления городом. Мы понимаем значимость такого события, как принятие бюджета, потому всегда его поддерживаем.

Любовь Кузнецова: Денис Олегович, насколько я поняла, на объединенном заседании комитетов гордумы вы лично воздержались от голосования по бюджету, и некоторым померещилось, что это был некий демарш с вашей стороны. Как это понимать?

Денис Иванов: На самом деле, мы бюджет поддержали, и я лично поддержал, но на том заседании воздержался, потому что к тому времени у нас еще не прошло заседание фракции. Как руководитель фракции я принимаю итоговое решение только после консультаций со всеми членами фракциями. Потому что как руководитель фракции я должен высказать общее мнение. После того, как мы вырабатываем консолидированную позицию, я ее озвучиваю, в том числе и своим голосом.

Любовь Кузнецова: Скажите, что лично вас устраивает, а что не устраивает в проекте бюджета? В первом чтении бюджет принят, идет подготовка ко второму чтению, но кое-что уже понятно — это направленность бюджета.

Денис Иванов: Направленность бюджета у нас всегда социальная. В первом чтении принимаются только контрольные цифры, «скелет» бюджета, а более детально бюджет рассматривается уже в рамках подготовки ко второму чтению, и мы в этот этап вступили. С этой целью создана согласительная комиссия. Надеюсь, бюджет 2021 года удовлетворит всех. Пожелания есть разные, но основная задача бюджета — социальная.

Любовь Кузнецова: Именно это вам в наибольшей степени импонирует?

Денис Иванов: Денег всегда мало - сколько их ни дай, и наш городской бюджет - не исключение. До этого у нас была комиссия по налогам и сборам, и цифры, которые там были озвучены, меня немного успокоили. Несмотря на то, что год тяжелый, и проблем очень много, рост поступлений подоходного налога в городской бюджет за 9 месяцев увеличился на 14%. Кто бы там что ни говорил, я люблю не столько слушать людей, сколько смотреть на цифры. У меня работа такая - доверяю цифрам больше, чем словам. А они показывают, что доходы населения растут, и это не может не радовать.

Есть и плохие показатели, такие как падение по ЕНВД. С вступлением в силу патентной системы налогообложения предпринимателей становится меньше. Знаю многих, кто работал многие годы и был вынужден свернуть бизнес из-за коронавируса. Мне их искренне жаль. Это жизнь. Настоящий предприниматель всегда остановится, передохнет, наберется сил и пойдет дальше. Предприниматель, может быть — психическое заболевание. В хорошем смысле этого слова.

Любовь Кузнецова: Про любовь к цифрам. Общий объем доходов бюджета Пскова запланирован в сумме 5,7 млрд рублей, общий объем расходов - 5,9 млрд рублей, дефицит - 135,7 млн рублей. Налоговые доходы составляют - 1,7 млрд рублей, неналоговые доходы - 155 млн рублей, безвозмездные поступления - более 3,9 млрд рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что на 2\3 бюджет зависит от безвозмездных поступлений из регионального, а лишь на 1\3 от собственных доходов. Вас не пугает такой дисбаланс?

Денис Иванов: На самом деле, пугать здесь ничего не должно. Цифры не совсем все правильно говорят, но у нас вся межбюджетная система РФ выстроена за счет субсидий, субвенций и дотаций, и наш бюджет - не исключение. Муниципалитет всецело зависит от нашего главного «акционера» — от Псковской области, и эти цифры показывают эту тенденцию. С одной стороны, это может показаться плохо, а, с другой, - хорошо. Прежде всего, для стабильности и понимания завтрашнего дня. Потому что есть определенная вертикаль, и не могут быть руки сами по себе, а ноги - сами по себе. Мы выстраиваемся в одну линию принятия правильных управленческих решений, и в тяжелые времена эта модель наиболее эффективна.

Любовь Кузнецова: Сейчас бюджетная политика страны направлена на то, чтобы сократить разрывы между финансированием бюджетов разных регионов. По оценкам специалистов, у некоторых регионов бюджеты могут отличаться между собой от 4 до 7 раз. И сейчас все делается для того, чтобы сократить этот разрыв — во всяком случае, так говорится. Это правильно, на ваш взгляд?

Денис Иванов: Уравниловка. К сожалению, для управления страной или большим предприятием это нормальное явление, когда идет уравниловка. Псковская область не имеет никаких минеральных суперресурсов, мы не имеем большого турпотока. В последние годы Псков поменялся в лучшую сторону, но от Великого Новгорода по турпотоку мы отличаемся в разы. Насколько я помню, чуть ли не в 16 раз. Понятно, что любой руководитель пытается уравнять, отнять у более богатых в пользу бедных. Поэтому уравниловка будет, от нее никуда не деться. Все регионы очень разные и по доходам, и по составу. Хотелось бы быть более гибкими, но это сложная математическая модель. Всегда сложно распределить ресурсы так, чтоб все были довольны. Это всегда спорный момент, потому что речь идет о деньгах.

Любовь Кузнецова: Бюджет, как доложила начальник городского финуправления Тамара Винт, имеет социальную направленность. Только на образование заложены средства в размере без малого 53%. Какие направления еще вы отметите?

Денис Иванов: Исторически основное направление городского бюджета - социальная сфера. Также отмечу ремонт дорог. В этом году многие ощутили дискомфорт, но по итогам мы получим в городе хорошую дорожную сеть. Если вы помните, в предыдущий раз у нас такой масштабный ремонт дорог был почти 10 лет назад.

Любовь Кузнецова: С тех пор многое подразвалилось.

Денис Иванов: Тем не менее у нас появляются новые площади, новые развязки, круговое движение. Город растет, население и количество автомобилей - тоже. Я вообще человек позитивный,. Многие говорят: все плохо. Ну так мы тратим деньги на развитие. А у нас люди недовольны, потому что им приходится выходить из зоны комфорта. Была тропинка — сделали дорогу. Была дорога — сделали развязку. Но мы же развивается, и это хорошо.

Любовь Кузнецова: Общее благоустройство. Озвучено, что в следующем году под капитальный ремонт пойдет площадь Ленина. Это важно, на ваш взгляд?

Денис Иванов: Конечно, это центр города. Мало того, благодаря получению средств из резервного фонда президента, мы получим еще и новую библиотеку в здании кинотеатра «Октябрь». То есть мы получим обновленную площадь Ленина, обновленный «Октябрь». Это центр города, центр притяжения. Надеюсь, нам будет, что показать людям.

Любовь Кузнецова: Кинотеатр «Октябрь» на минувшей сессии был принят в муниципальную собственность, чтобы его можно было реконструировать под библиотеку.

Денис Иванов: Не совсем под библиотеку. Это будет целый общественно-культурный комплекс. А это и библиотека, и небольшой турцентр, и выставочное пространство. Там много чего будет, поверьте. Я говорю вскользь, потому что никто из нас еще не видел проекта. Когда увидим, можем говорить более предметно. Так или иначе, надеюсь, проектировщик услышит пожелания, которые высказывались. Хотелось бы, чтобы там было кафе. Попил чаю или кофе, почитал книжку в центре города, вышел, ощутил исторический дух.

Любовь Кузнецова: То есть вы не согласны с теми, кто называет «Октябрь» градостроительной ошибкой, предлагает его снести и говорит, что на те выделенные 320 миллионов можно построить новейшее здание.

Денис Иванов: Вы поймите, построить новое здание можно, а начинка? Либо мы восстанавливаем ветхое здание и делаем современную начинку, либо ставим «коробку», а потом что с ней делать? Я вообще категорически против изменения облика города, против сноса, переделки. Это наша история, и мы должны ее хранить. А говорить «давайте пустим под нож, сравняем бульдозером» - так можно пол-города заровнять. Это категорически ошибочное мнение. Когда я учился в Англии, ко мне пришла преподавательница, вся такая окрыленная, и говорит: «Я купила квартиру». Я говорю: «Вау, в новом доме?». «Ты что, Денис. В новом доме - это плохо. Я купила квартиру в доме 17 века в викторианском стиле». И я понял, какой это кайф, когда историческое сохраняется, наслаивается, приспосабливается под современные реалии. И это классно, когда мы сохраняем весь архитектурный багаж города и приспосабливаем его под наши реалии. Не надо отказываться от нашей истории и допускать такие высказывания. С таким подходом можно полгорода уничтожить. Это наша историческая память, и надо ее хранить. Это и памятника Ленина касается. Доминанта в виде памятника должна остаться. Как бы ни было, это память.

Любовь Кузнецова: Возвращаемся к разговору о бюджете. Не все фракции гордумы поддержали его в первом чтении. Денис Олегович, первое чтение - это место для политических дискуссий и, может быть, даже для шантажа действующей власти? Например, как у КПРФ. Коммунисты традиционно не поддерживают проект бюджета в первом чтении, но довольно часто поддерживают во втором. Для вас это логично?

Денис Иванов: Дума - вообще это место для дискуссий, для высказывания своей позиции и, если хотите, для политического шантажа. Это то место, где политические партии высказываются и борются за голоса избирателей в процессе работы. И в областном Собрании такая же история. Так исторически сложилось.

Любовь Кузнецова: Некоторые считают, что муниципальный парламент - в меньшей степени — менее политизированная история, приближенная к чаяниям народа, и все депутаты должны консолидироваться. Но вы считаете, что и политическая составляющая должна быть?

Денис Иванов: Ну, конечно. Депутаты попадают в гордуму именно через политическую борьбу, пройдя горнило выборов. По-другому никак. При этом муниципальные депутаты наиболее приближены к земле. Так сложилось исторически. В бюджете Пскова были прописаны 3% так называемых депутатских денег, предназначенных на решение проблем округов. Но когда будет формироваться следующий бюджет, он будет намного интереснее, он будет сформирован по принципу народного бюджетирования.

Любовь Кузнецова: Напомню, это означает, что от 5 до 10% бюджета должны выделяться на решение насущных вопросов граждан.

Денис Иванов: Совершенно верно. Представляете, какие баталии будут? Сейчас между собой не всегда можно договориться, а потом еще население подключится. На своем округе я стараюсь реализовывать все посылы, которые мне озвучивают избиратели. По-другому никак. Для этого я и избирался.

Любовь Кузнецова: А как вы будете их дальше реализовывать, если вы остались без 3%? Говорилось, что так называемые депутатские деньги не будут внесены в проект бюджета.

Денис Иванов: На встречах разного уровня неоднократно проговаривалось, что пожелания населения будут учтены в бюджете. Может, не в полном объеме, они будут раскиданы по разным статьям. Мы перед первым чтением собрали воедино пожелания, поступившие от избирателей, и передали в администрацию города, чтобы это было учтено в бюджете. Для этого, в том числе, и создана согласительная комиссия — чтобы проработать все предложения ко второму чтению.

Любовь Кузнецова: За что вы ратуете как депутат-одномандатник? Какие предложения вам внесли избиратели?

Денис Иванов: Их много много. Конечно, это детские площадки, которые я не могу уже несколько лет поставить.

Любовь Кузнецова: А у вас там еще ничего не снесли?

Денис Иванов: В плане сноса есть. Конечно, сложно людям объяснить, зачем это делается. А на самом деле там уже опоры сгнили. Головой-то люди понимают, а сердцем - нет. А многие псковичи живут именно сердцем.

Любовь Кузнецова: И многие не понимают, почему сгнившую опору нельзя просто поменять, а не сносить.

Денис Иванов: В общем, надо постараться поставить две детских площадки в следующем году. Пешеходные дорожки - бич нашего округа. Люди должны спокойно перемещаться по микрорайону, а не ходить в сады, школы, магазины и аптеки по лужам.

Запсковье — исторически забытый район. Там не было никаких общественно-политических событий, поэтому финансирования мы мало получаем. Я тут посмотрел - улицы Инженерная и Индустриальная выглядят после ремонта, как в Европе. Это был промышленный район, заводы гремели, приносили деньги в бюджет... С тех пор население постарело и власти про этот микрорайон подзабыли. Я стараюсь не забывать, обращать на него внимание и будут продолжать это делать.

Самый основной вопрос — это остановка автобуса №3. Много денег вложили в реконструкцию улицы, а про людей забыли. Остановочка маленькая, людей там собирается в три раза больше, чем может вместиться, и это на фоне призывов соблюдать социальную дистанцию. Там должна быть хорошая остановочная площадка, чтобы в ожидании автобуса люди могли спрятаться от дождя и ветра.

Любовь Кузнецова: Очень странно было не внести это в проект реконструкции улицы.

Денис Иванов: Беда в том, что сначала надо улицу сдать, а потом уже предусмотреть возможность изменений. Это наша бюрократия. С пешеходными дорожками у школы №22 проблема большая. Дорогу хорошую сделали, а тротуар нет. Дети ходят в школу по дороге, а навстречу поток машин. Я приехал туда ради интереса в 7.15, посмотрел. Слава богу, водители адекватные, не носятся, но дети должны ходить по тротуарам. И такую ситуацию можно увидеть почти у каждой школы. Многие привозят детей в школу на машинах, и такой транспортный коллапс можно наблюдать каждое утро.

Любовь Кузнецова: Надо сказать, в этом сезоне администрацией города проведена плотная работа с подрядчиками по проездам и тротуарам. Много чего изменилось в хорошую сторону, и, надеюсь, на согласительной комиссии вы будете настаивать, чтоб эта работа была продолжена.

Денис Иванов: В этом плане хотел бы отдать должное Александру Николаевичу Братчикову и его команде. Изменения налицо. Кто бы там что ни говорил, но не всегда плохо, когда бизнесмен становится чиновником. Когда человек реально умеет управлять организацией, занимается общественно-хозяйственной работой на благо псковичей, это неплохо. Не хочу показаться каким-то льстецом, но так оно и есть. Политический лидер - это хорошо, но результат-то всем нужен хозяйственный. Хотя и политический тоже. Лишний раз подбодрить, поддержать тоже не помешает, чтоб всем было спокойно. Хорошо, когда все хорошо.

Любовь Кузнецова: Какие вопросы вам удалось решить в округе в этом сезоне?

Денис Иванов: Не так много, как хотелось бы. Самое основное - сделали проезд на улице Новоселов. У нас есть программа «Городская среда», и практически все по этой программе у нас ушло на проезды. Проезд, который захватывает целый квартал, привели в порядок, восстановили, сделали дорожки. Не обошлось без эксцессов: где-то понижение бортового камня забыли сделать, и людям не проехать. Зачастую забывается про доступную среду для маломобильных граждан. Такая проблема действительно есть. Но потихоньку дело сдвигается. Где-то уже и тактильную плитку кладут перед проездами. То есть не так быстро, но движение идет. Подрядчики прислушиваются.

Если еще говорить про решенные вопросы, в детском саду №39 получили долгожданные веранды, благодаря администрации города и лично заместителю главы администрации Александру Коновалову. Прежние веранды развалились, детям было негде погулять, родители даже начали уже сами на новые скидываться и собрали нужную сумму. Но в итоге им вернули деньги и установили две веранды за счет городского бюджета. Из последних дел - летняя кухня в 41-м садике. Много всего на самом деле делается. Но я это делаю не для «галочки». Еще из хорошего: на Инженерной, 76 открылся спортивный клуб. А раньше там была «наливайка».

Любовь Кузнецова: Это здорово. Это очень хороший контраст.

Денис Иванов: А по соседству, правда, еще в прошлом году, восстановили детскую хоккейную коробку. Она была вся разломанная, заброшенная, мы сделали там сетку, и ребята теперь играют там. Правда, не в хоккей, а в футбол.

Любовь Кузнецова: В нашу погоду в хоккей можно играть разве что только на траве.

Денис Иванов: Кстати, еще там ставят воркаут, и теперь ребята из микрорайона могут туда прийти и позаниматься. Кстати, и я тоже, к собственной гордости, начал заниматься воркаутом. Пять занятий посетил. Мне нравится. Это не железо тягать в спортзале, а интересный и развивающий вид нагрузки на свежем воздухе.