Общество

Денис Иванов назвал плюсы и минусы зависимости Пскова от области

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов назвал плюсы и минусы зависимости Пскова от области.

«На самом деле пугать здесь ничего не должно. У нас в стране вся система межбюджетных отношений выстроена так, что региональные бюджеты зависят от поступлений из федерального, а местные — от субсидий, субвенций и дотаций из регионального бюджета. И бюджет Пскова здесь - не исключение: муниципалитет всецело зависит от своего главного "акционера" — от Псковской области», - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

С одной стороны, пояснил Денис Иванов, «это может показаться плохо, а, с другой, это хорошо, прежде всего, для стабильности и понимания завтрашнего дня». «Потому что есть определенная вертикаль. Не могут быть руки сами по себе, а ноги - сами по себе. Мы встраиваемся в одну линию принятия правильных управленческих решений, и в тяжелые времена эта модель наиболее эффективна», - высказал мнение гость студии.

Наряду с этим Денис Иванов прокомментировал курс руководства страны на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. «Понятно, что любой руководитель пытается уравнять, отнять у более богатых в пользу бедных, поэтому уравниловка будет, от нее никуда не деться. Все регионы очень разные и по доходам, и по составу. Хотелось бы быть более гибкими, но это сложная математическая модель», - заключил Денис Иванов.

Напомним, согласно проекту бюджета Пскова на 2021 год, общий объем доходов запланирован в сумме 5,7 млрд рублей, общий объем расходов - 5,9 млрд рублей, дефицит - 135,7 млн рублей, безвозмездные поступления - более 3,9 млрд рублей. Таким образом, на 2\3 городской бюджет зависит от безвозмездных поступлений из регионального.