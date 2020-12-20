Общество

Денис Иванов: Когда бизнесмен становится чиновником — это не всегда плохо

«Когда бизнесмен становится чиновником — это не всегда плохо», - такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат городской Думы, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов. Примером тому, на его взгляд, является глава администрации Пскова Александр Братчиков, в прошлом гендиректор ООО «ПсковАгроИнвест».

«Кто бы там что ни говорил, но, когда бизнесмен становится чиновником,- это не всегда плохо. Когда к власти приходит человек, который умеет управлять организацией, занимается общественно-хозяйственной деятельностью на благо псковичей, это неплохо. Не хочу показаться каким-то льстецом, но так оно и есть», - подчеркнул гость студии.

Также Денис Иванов позитивно оценил плотную работу Александра Братчикова с подрядчиками, ремонтирующим дворовые проезды и улицы, что позволяет улучшить качество исполнения контрактов. «В этом плане хотел бы отдать должное Александру Николаевичу Братчикову и его команде. Изменения налицо», - заключил Денис Иванов.