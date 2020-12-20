Общество

Денис Иванов надеется, что площадь Ленина станет центром притяжения

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов надеется, что со временем площадь Ленина станет центром притяжения.

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он подчеркнул важность предстоящего в 2021 году капремонта площади и реконструкции здания кинотеатра «Октябрь». «То есть мы получим обновленную площадь Ленина, обновленный "Октябрь". Это центр города, который станет центром притяжения. Надеюсь, нам будет, что показать людям», - выразил уверенность гость студии.

«После реконструкции в здании кинотеатра будет не просто библиотека, а целый общественно-культурный комплекс. Более предметно об этом можно будет говорить, когда мы увидим проект. Так или иначе, надеюсь, проектировщик услышит пожелания, которые высказывались», - заметил депутат, выразив надежду, что в обновленном «Октябре» обязательно появится кафе.

Кроме того, Денис Иванов напомнил о своем негативном отношении к идее сноса здания кинотеатра. «Я вообще против кардинального изменения облика города, против сноса и переделок. Это наша история, и мы должны ее хранить. А говорить "давайте пустим под нож, сравняем бульдозером" - так можно пол-города заровнять», - полагает Денис Иванов. Намного лучше, по его мнению, «когда исторический и архитектурный багаж сохраняется и гармонично вписывается в современные реалии».

Исходя из этих соображений, депутат также высказался против сноса памятника Ленину, что предлагалось неоднократно. «Эта доминанта должна остаться. Как бы ни было, это память», - считает Денис Иванов.