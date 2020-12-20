Общество

Денис Иванов рассказал, какие проблемы удалось решить в 15-м округе в 2020 году

Руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Денис Иванов рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, какие проблемы удалось решить в его депутатском округе в 2020 году.

«Самое основное - сделали проезд на улице Новоселов, который захватывает целый квартал. Привели в порядок, восстановили, сделали дорожки. В детском саду №39 появились долгожданные веранды, благодаря администрации города и лично заместителю главы администрации Александру Коновалову. Прежние веранды развалились, детям было негде погулять, родители даже начали уже сами на новые скидываться и собрали нужную сумму. В итоге им вернули деньги и установили две веранды за счет городского бюджета», - отметил депутат. На улице Инженерной, 76 вместо «наливайки» открылся спортивный клуб, а неподалеку ставят воркаут-площадку.

«В своем округе я стараюсь реализовывать все посылы, которые мне озвучивают избиратели. По-другому никак. Для этого я и избирался», - подчеркнул Денис Иванов. В следующем году он планирует добиться установки на территории округа двух детских площадок и продолжить решение проблемы с пешеходными дорожками. «Это бич нашего округа. Люди должны спокойно перемещаться по микрорайону, а не ходить в сады, школы, магазины и аптеки по лужам», - убежден Денис Иванов. Еще одна задача — расширить конечную остановку автобуса №3, недалеко от 3-й поликлиники, добавил он.