Общество

В Великих Луках автоволонтеры ежедневно помогают врачам и студентам-медикам

Автоволонтеры Великих Лук ежедневно помогают врачам добираться до пациентов, а после смен доставляют их до дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Активисты регионального волонтерского центра партии поддерживают медиков в пандемию коронавируса в рамках акции «Спасибо врачам». Помимо врачей, автоволонтеры подвозят студентов медицинского колледжа в отделения больниц.

Также добровольцы оказали помощь городской детской поликлинике. В настоящее время заканчивается капитальный ремонт первого этажа здания медучреждения. Волонтеры Андрей Витков и Владимир Владимиров вместе с членами клуба единоборств «Отчество – Псковская область» помогли с разгрузкой, переносом большой партии новой мебели для оснащения кабинетов, а также с установкой стеллажей и картотеки с медицинской документацией в новой регистратуре.

Кроме того, воспитанники клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» на протяжении всего года помогают в доставке лекарств и продуктов пожилым людям города.

«Командную работу наши спортсмены показывают не только на тренировках и соревнованиях, но и в повседневной жизни, особенно сейчас, когда некоторые категории граждан оказались в уязвимом положении в связи с пандемией. Мы считаем своим гражданским долгом помогать всем людям старшего поколения, им в это непростое время особенно нужна наша поддержка», – подчеркнул руководитель клуба, президент Российского Союза боевых искусств в Псковской области Владимир Владимиров.

За волонтерскую деятельность губернатор региона наградил Владимира Владимирова памятной медалью акции «Мы вместе» и передал благодарственное письмо президента России Владимира Путина.