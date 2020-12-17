Общество

Псковичей приглашают на онлайн-фестиваль МТС LIVE XR

МТС продолжает работать с различными форматами развлечений и представляет в режиме онлайн музыкальный фестиваль в технологичном формате расширенной реальности XR (extended reality, «расширенная реальность»). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, синергия виртуального и реального создаст ощущение полного погружения в происходящее, а особенностью фестиваля станет интерактивное участие зрителей, которые смогут влиять на происходящее.

МТС LIVE XR (18+) пройдет в прямом эфире 19 декабря в 17.00 по московскому времени на странице фестиваля в МТС Live и в сообществах МТС в социальных сетях: ВК, Instagram, TikTok.

«Лайнап фестиваля - актуальные артисты, релизы которых попадают в топ-чарты стриминговых площадок: Дора, Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли, ЛСП, - отметили в пресс-службе. - Особенность фестиваля МТС Live XR - интерактивное взаимодействие артистов и зрителей, последние смогут в прямом эфире влиять на то, что будет происходить в кадре с помощью своих комментариев и лайков, в том числе менять созданные миры, а также задавать свои вопросы музыкантам».

Трансляция будет идти из специально построенной под фестиваль виртуальной студии в Москве. Благодаря огромным LED-экранам, на которых будут отображаться графические локации, создается естественное освещение героя в кадре, отметили в МТС. Специальные датчики-трекеры будут синхронизировать картинку на экранах с движением камеры, что создаст «полное ощущение присутствия артиста в виртуальном мире». Смотреть фестиваль можно будет с любого устройства и «для погружения» не потребуется дополнительное оборудование.

Для того, чтобы каждый из артистов мог выразить свое творчество в собственном стиле, были созданы уникальные виртуальные миры на игровом движке Unreal Engine 4. В режиме онлайн зрители смогут влиять на то, что будет происходить в кадре. В зависимости от комментариев и лайков можно будет, например, менять погоду, запускать визуальные эффекты (огонь, молнии и другие), активировать компьютерных героев, которые появятся рядом с артистами, а также отправлять свои видео, чтобы появиться на экранах с артистами в прямом эфире.

«В 2020 году было проведено множество успешных онлайн-концертов, на которых успели выступить российские артисты разных жанров. В условиях текущих ограничений потребность в онлайн развлечениях все еще актуальна, но на данный момент удивить аудиторию, тем более молодежную, еще одним "просто" онлайн-концертом уже практически невозможно. Но мы нашли решение, которое позволит нам первыми в России выйти на качественно новый уровень и организовать онлайн-фестиваль в технологичном и сверх актуальном формате расширенной реальности XR с вовлекающими интерактивами для аудитории», - отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

«МТС Энтертейнмент» - дочерняя компания МТС, созданная для развития проектов в сфере развлечений и управления активами компании в этом сегменте. Компания определяет стратегическое развитие активов, координирует их взаимодействие, обеспечивает развитие синергий и экосистемных эффектов. В периметр управления «МТС Энтертейнтмент» вошли в том числе билетные сервисы «Тикетлэнд» и «Пономиналу», портал и приложение «МТС Live» и другие проекты.

В 2020 году МТС работала с музыкантами в различных онлайн-форматах. С весны было организовано серия прямых трансляций концертов культовых российских исполнителей. Всего на площадках МТС выступило более двадцати музыкантов и групп, концерты которых собрали свыше 60 миллионов просмотров. В декабре МТС запустила новый пилотный проект взаимодействия с артистами «Студию МТС Live» – серию коротких студийных выступлений и небольших интервью молодых и андеграундных артистов.