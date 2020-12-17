Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ипотека - 2020 для военнослужащих и не только
Выбираем подарки в Пскове
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
Новые банковские услуги для предпринимателей
Как минимум, варварство
С двух ног в один сапог
76 лет Псковскому ЦСМ
алло, мы ищем стартапы
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Самые важные нацпроекты
безопасность - дело каждого
Прогулка по (не)доступной среде
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
 
 
 
ещё Общество 17.12.2020 22:276 Почти 400 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 18.12.2020 17:200 Псковская фабрика «Славянка» украсила сквер на Рижском проспекте. ФОТО 18.12.2020 17:080 Елки у больниц украшают в Пскове 18.12.2020 17:050 Прощание с главой Порховского района Виктором Степановым состоится 20 декабря 18.12.2020 17:010 ПФР начинает прием заявок на президентские выплаты к Новому году 18.12.2020 17:000 ПЛН подводит итоги проекта «Безопасность — дело каждого!»
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:419 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 15.12.2020 10:5446 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 16.12.2020 05:585 Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области 13.12.2020 19:2310 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Елки у больниц украшают в Пскове

18.12.2020 17:08|ПсковКомментариев: 0

К акции «Подари праздник» присоединился детский сад №23 «Березка». Ее цель - сбор игрушек для украшения елей на территориях больниц Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Воспитанники детского сада передали игрушки для украшения деревьев возле детской областной больницы, в том числе сделанные своими руками.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета Андрея Карпова, в этом году всем придется встречать главный зимний праздник - Новый год - в непростых условиях. Поэтому партийные волонтеры проводят большую работу, чтобы у всех детей в этом году был праздник. Добровольцы «Единой России» в рамках акции уже начали передавать во все муниципалитеты сладкие подарки нуждающимся детям.

«Волонтеры наряжают елки у детских больниц, чтобы создать праздничное настроение детям, которым придется встречать Новый год в больничных палатах. Приятно, что акция нашла отклик у людей, которые активно приносят игрушки, мишуру, гирлянды для украшения елок. Огромное спасибо заведующей псковского детского сада №23 Ирине Николаевне, сотрудникам, детям и родителям, которые передали игрушки для украшения елки у детской областной больницы», - отметил Андрей Карпов.

Теги: #Новый год #Единая Россия #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 468 человек
18.12.2020, 17:200 Псковская фабрика «Славянка» украсила сквер на Рижском проспекте. ФОТО 18.12.2020, 17:170 Николай Козловский рассказал об успехах великолукских спортсменов 18.12.2020, 17:080 Елки у больниц украшают в Пскове 18.12.2020, 17:050 Прощание с главой Порховского района Виктором Степановым состоится 20 декабря
18.12.2020, 17:010 ПФР начинает прием заявок на президентские выплаты к Новому году 18.12.2020, 17:000 ПЛН подводит итоги проекта «Безопасность — дело каждого!» 18.12.2020, 17:000 В Островском районе появится услуга по регистрации рождения в медучреждении 18.12.2020, 16:570 Профсоюзы: Пандемия — не время для кардинальных сокращений аппарата госслужащих
18.12.2020, 16:540 Проект бюджета Псковской области на 2021 год снова рассмотрят в первом чтении 18.12.2020, 16:530 До 4 градусов тепла ожидается в Псковской области в субботу 18.12.2020, 16:510 Расходы бюджета Псковской области на 2021 год увеличены более чем на 292 млн рублей 18.12.2020, 16:500 «Тойота» врезалась в «Газель» на проспекте Энтузиастов в Пскове. ФОТО
18.12.2020, 16:340 Социальные выплаты в Псковской области увеличат на 3,7% в 2021 году 18.12.2020, 16:220 Псковичам предлагают заработать на рассказах о своих поездках 18.12.2020, 16:180 В Великих Луках в строящемся детском саду на улице Дружбы уже формируют группы 18.12.2020, 16:101 Цветана, Сила, Весна: псковичи дают своим детям редкие имена
18.12.2020, 16:060 Телефон пропал во время застолья в Локне 18.12.2020, 15:590 Великолукский бар вопреки ограничениям объявил о масштабном проведении корпоративов 18.12.2020, 15:561 Старинный циркуль нашли археологи у стен Троицкого собора в Пскове 18.12.2020, 15:540 Записи о рождении на эстонском и латышском языках переводят в Псковской области
18.12.2020, 15:461 В Псковском облсовпрофе прокомментировали ситуацию с заражением COVID-19 в санатории «Хилово» 18.12.2020, 15:373 Куда «катится» скорая помощь 18.12.2020, 15:143 «И пусть потом развлекаются»: псковский губернатор пригрозил нарушителям лишением лицензии 18.12.2020, 15:090 «Обратный отсчет» с Григорием Турчиным. ВИДЕО
18.12.2020, 15:051 Скидки на колбасы и сосиски в магазине «Бизон» на Толстого будут действовать до 31 декабря 18.12.2020, 15:023 Автомобили администрации будут перевозить тесты на коронавирус в псковские лаборатории 18.12.2020, 14:543 300 немытых 18.12.2020, 14:510 Михаил Кузнецов выразил искренние соболезнования родным и близким Виктора Степанова
18.12.2020, 14:413 В Кремле ответили на запрет Путину посещать Олимпийские игры 18.12.2020, 14:355 Александр Нестерук: В Псковской области беспрецедентно высокий уровень заболеваемости COVID-19 18.12.2020, 14:290 Псковские отделения ЗАГС продолжат работать по предварительной записи до конца года 18.12.2020, 14:200 Время работы кафе и ресторанов снова ограничат в Псковской области
18.12.2020, 14:200 Григорий Турчин не исключил своего участия в выборах в областное Собрание 18.12.2020, 14:1212 Псковский губернатор заразился коронавирусом 18.12.2020, 14:113 Администрация Псковской области окажет помощь семье Виктора Степанова 18.12.2020, 14:100 Порой перегибают палку - Петр Алексеенко рассказал о плюсах и минусах антиковидных мер
18.12.2020, 14:070 Сотруднице Минкульта подбросили венок и могильный крест с датой ее смерти 18.12.2020, 14:060 Посвященные 75-летию победы Кутузовские чтения начались в Пскове 18.12.2020, 13:551 В Великих Луках автоволонтеры ежедневно помогают врачам и студентам-медикам 18.12.2020, 13:480 Предпраздничные скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» стартовали в «Магнитах»
18.12.2020, 13:460 Совет муниципальных образований: Виктор Степанов был яркой и сильной личностью 18.12.2020, 13:440 Лидер псковских коммунистов рассказал, как 10 лет обходится без врачей 18.12.2020, 13:340 «Дорожный отряд» выполнит ремонт Октябрьского проспекта и улицы Инженерной в Пскове 18.12.2020, 13:270 Андрей Турчак: Уход Виктора Степанова - невосполнимая боль и утрата
18.12.2020, 13:261 Российские магазины начали снижать цены на сахар и подсолнечное масло 18.12.2020, 13:172 Памяти Виктора Степанова 18.12.2020, 13:060 Петр Алексеенко намерен участвовать в выборах в областное Собрание в 2021 году 18.12.2020, 13:040 Первые дозы вакцины от COVID-19 доставлены в медучреждения Пскова и Великих Лук
18.12.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Григорием Турчиным 18.12.2020, 13:001 Борис Елкин рассчитывает на запуск нацпроекта по ремонту мостов в 2022 году 18.12.2020, 12:560 Юрий Сорокин: Если журналисту доверяют, значит, он свою работу делает не зря 18.12.2020, 12:530 В новый год - с новым ремонтом: праздничные скидки «Стройбазы на Алмазной»
18.12.2020, 12:510 Псковичей приглашают на онлайн-фестиваль МТС LIVE XR 18.12.2020, 12:502 Петр Алексеенко: Народ устал от выборов и потерял в них веру 18.12.2020, 12:290 Попадающие в зону строительства обхода Опочки дома и участки выкупят по рыночной стоимости 18.12.2020, 12:262 Псковичей просят сообщать в УФАС о повышении цен на сахар и масло
18.12.2020, 12:240 Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев достигла 80,2 млрд рублей 18.12.2020, 12:190 Тело утонувшего мужчины извлекли из воды в Невельском районе 18.12.2020, 12:178 И. о. руководителя ОЭЗ «Моглино» написала заявление об увольнении по собственному желанию 18.12.2020, 12:110 Псковские профсоюзы выразили соболезнования в связи со смертью Виктора Степанова
18.12.2020, 12:070 В России продлен срок перевода пенсий на карту «Мир» 18.12.2020, 11:511 Елена Полонская о Викторе Степанове: Благодаря таким главам люди стали больше доверять власти на местах 18.12.2020, 11:510 Более 3 млрд рублей направят на ремонт дорог в Псковской области в 2021 году 18.12.2020, 11:460 Администрация Пскова: Демократичный стиль работы Виктора Степанова снискал уважение
18.12.2020, 11:450 Дорога до деревни Писковичи станет ровнее в 2021 году 18.12.2020, 11:430 Виктор Степанов ко всем относился с теплотой и пониманием - Елена Бибикова 18.12.2020, 11:412 Псковский рынок «Нива» частично превратился в «пустырь» 18.12.2020, 11:370 Более 95% дорог отремонтировали в Псковской области по нацпроекту в 2020 году
18.12.2020, 11:360 Опубликовано видео с главой Порховского района, которое должно было выйти в свет в его день рождения 18.12.2020, 11:271 КамАЗ с цементом перевернулся под Великими Луками 18.12.2020, 11:230 «Обратный отсчет»: Григорий Турчин об итогах года, депутатской и партийной деятельности 18.12.2020, 11:173 Три человека за сутки скончались от коронавируса в Псковской области
18.12.2020, 11:051 Противоаварийные работы в усадьбе Сторгановых в Волышово завершатся к 1 февраля 18.12.2020, 11:020 Началась трансляция онлайн-брифинга о реализации нацпроекта БКАД в Псковской области 18.12.2020, 11:000 Депутаты областного Собрания скорбят вместе с родными Виктора Степанова 18.12.2020, 11:000 Россиянам рассказали о принципе действия «лайт-вакцины» от коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.