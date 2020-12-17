Общество

Елки у больниц украшают в Пскове

К акции «Подари праздник» присоединился детский сад №23 «Березка». Ее цель - сбор игрушек для украшения елей на территориях больниц Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Воспитанники детского сада передали игрушки для украшения деревьев возле детской областной больницы, в том числе сделанные своими руками.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета Андрея Карпова, в этом году всем придется встречать главный зимний праздник - Новый год - в непростых условиях. Поэтому партийные волонтеры проводят большую работу, чтобы у всех детей в этом году был праздник. Добровольцы «Единой России» в рамках акции уже начали передавать во все муниципалитеты сладкие подарки нуждающимся детям.

«Волонтеры наряжают елки у детских больниц, чтобы создать праздничное настроение детям, которым придется встречать Новый год в больничных палатах. Приятно, что акция нашла отклик у людей, которые активно приносят игрушки, мишуру, гирлянды для украшения елок. Огромное спасибо заведующей псковского детского сада №23 Ирине Николаевне, сотрудникам, детям и родителям, которые передали игрушки для украшения елки у детской областной больницы», - отметил Андрей Карпов.