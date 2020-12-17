Общество

Лидер псковских коммунистов рассказал, как 10 лет обходится без врачей

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областном Собрании Петр Алексеенко скептично относится к вакцинации от коронавируса и предпочитает укреплять иммунитет народными способами, например, походом в баню. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Петр Алексеенко обратил внимание, что в любом случае находится в той возрастной группе, до которой вакцинация еще не дошла (лидеру псковских коммунистов 68 лет, первичные возрастные ограничения для вакцины от коронавируса установлены в рамках не моложе 18 и не старше 60 лет - для этих категорий разработка специальных «облегченных» вариантов еще ведется – от ред.).

В то же время гость студии отметил, что прежде не вакцинировался, например, от гриппа. «Я уже лет 10 не был у врача и от гриппа не прививался. Русская баня, летом - на даче, а зимой - на Конной. Всем рекомендую. Плюс зимняя рыбалка. Она тоже укрепляет здоровье», - поделился он.

Также Петр Алексеенко порекомендовал укреплять иммунитет здоровым питанием.