Общество

Порой перегибают палку - Петр Алексеенко рассказал о плюсах и минусах антиковидных мер

Не все ограничительные меры, принимаемые в связи с угрозой распространения коронавируса, оправданы. Таким мнением в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областном Собрании Петр Алексеенко. В качестве избыточных мер он назвал запрет на проведение публичных мероприятий и перевод школ на дистанционное обучение.

«Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в целом необходимы, но нужна и большая ответственность со стороны самих граждан. Если ты чувствуешь, что заболел, плохо себя чувствуешь, не надо никуда ходить и общаться с другими людьми. Вызови врача. Конечно, не всегда врачи вовремя приезжают, тем не менее ты предотвратишь цепочку заражений», - высказался лидер псковских коммунистов.

В то же время Петр Алексеенко отметил, что в ограничительных мерах власти, по его мнению, «порой перегибают палку». «Например, можно сказать, под шумок, закрутили гайки по проведению публичных мероприятий», - добавил он.

Гость студии считает, что, если 300 человек выйдут в масках с соблюдением социальной дистанции, и выскажут свои вопросы и пожелания, это не будет представлять угрозы. «Власть должна слышать свой народ», - заявил он.

Не нужны, по его мнению, и жесткие ограничительные меры в школах. «Дети не так болеют и должны общаться, быть в непосредственном контакте с учителем», - пояснил свою точку зрения Петр Алексеенко. По его словам, дистанционное обучение в принципе уступает по эффективности традиционному и указал, что опасно, когда его еще и пытаются узаконить. «Потом какие специалисты будут управлять нашей страной?» - посетовал он.

При этом Петр Алексеенко указал и на тот факт, что пандемия принесла и свои положительные тенденции. Например, коммунисты стали более активно общаться в социальных сетях и проводить дискуссии в онлайн-формате. «Это удобно и позволяет сэкономить средства на организации мероприятий, на которые раньше приезжали участники со всех районов», - заключил он.