Администрация Псковской области окажет помощь семье Виктора Степанова

Администрация Псковской области окажет помощь семье умершего главы Порховского района Виктора Степанова. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Сегодня в 5.20 не стало нашего товарища - главы Порховского района Виктора Николаевича Степанова, - отметил Михаил Ведерников. - Он был сильным, надежным, уважаемым человеком. Он многое сделал на благо родной земли».
«Администрация области окажет семье всю необходимую помощь и поддержку», - добавил губернатор.