Общество

Псковские отделения ЗАГС продолжат работать по предварительной записи до конца года

Отделения ЗАГС в Псковской области продолжат работу по предварительной записи до конца декабря. Об этом рассказал председатель регионального комитета юстиции Сергей Шерстобитов на пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Сергея Шерстобитова, такой режим приема граждан действует в связи с ограничениями из-за коронавируса. Он отметил, что в этом есть и «позитивные моменты» - очередей в органах ЗАГС нет. Люди приходят к назначенному времени.

Только в ЗАГС Пскова во вторник и среду, в самые посещаемые дни, в зале ожидания пребывало порядка 150 человек при возможности обслуживания 110-120. «Мы ввели электронную очередь, но это не всегда позволяло избегать конфликтов», - заметил председатель профильного комитета.