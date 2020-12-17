Общество

Время работы кафе и ресторанов снова ограничат в Псковской области

В Псковской области ограничат время работы кафе и ресторанов с 21.00 только в ночь с 31 декабря на 1 января, с 6 на 7 января, а также с 13 на 14 января. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, после 21.00 будут проводиться массовые проверки организаций общепита, а нарушителей ждут штрафы. Фудкорты в торговых центрах не будут закрывать при условии, что на их территории будет соблюдаться порядок.

«Если будут фестивали – закроем эту опцию в течение 15 минут, и запрет продлится до конца января», - предупредил Михаил Ведерников.

Ограничения на проведение рабочих корпоративов действуют не только в кафе, но и на территории предприятий и учреждений, отметил он.

«Я отдельно прошу всех руководителей областных и муниципальных органов власти, а также подведомственных организаций проконтролировать соблюдение этого требования», - добавил Михаил Ведерников.