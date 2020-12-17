Общество

Александр Нестерук: В Псковской области беспрецедентно высокий уровень заболеваемости COVID-19

В Псковской области отмечается беспрецедентно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы вторая по неблагополучию территория в Российской Федерации», - подчеркнул он.

По словам главного санитарного врача региона, наибольшее количество зараженных - контактные. Так, 1501 случай заражения зафиксирован в медицинских учреждениях, 10101 — в быту, 4165 — на производствах, в офисах и учебных заведениях. В 1939 случаях источник инфицирования установить не удалось, добавил он.

Александр Нестерук рассказал, что за все время пандемии в регионе зафиксировали 56 вспышек COVID-19, 48 уже снято с контроля, 8 очагов коронавируса, в которых пострадали 113 человек, находятся на контроле.

По состоянию на 17 декабря, под медицинским наблюдением в Псковской области находились 3971 человек - 3562 по контакту, 409 приехали из других регионов.

«Очередей в лабораториях нет», - заверил Александр Нестерук.