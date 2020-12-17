Общество

Михаил Кузнецов выразил искренние соболезнования родным и близким Виктора Степанова

Экс-губернатор Псковской области, член совета директоров Сибирской угольной энергетической компании Михаил Кузнецов выразил глубокие соболезнование родным, близким и коллегам безвременно ушедшего из жизни главы Порховского района Виктора Степанова.

«С горестью узнал о том, что ушел из жизни глава Порховского района Виктор Степанов. По опыту совместной работы я запомнил его как профессионального руководителя и искреннего человека. Он был яркой и сильной личностью, пользовался заслуженным уважением среди коллег и жителей муниципалитета. Я уверен, что светлая память о нем будет долго жить в сердцах всех, кому довелось с ним сотрудничать. Очень жаль, что такие люди безвременно уходят, не успев воплотить в жизнь все задуманное», - сказал Михаил Кузнецов.

Напомним, руководителя Порховского района не стало рано утром в пятницу, 18 декабря. Виктору Степанову был 61 год. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом.