Общество

В Островском районе появится услуга по регистрации рождения в медучреждении

Ввести услугу по регистрации рождения в медицинском учреждении планируют в Островском районе в 2021 году. Об этом рассказал председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов на пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В перинатальном центре в Пскове и в Великих Луках мама может воспользоваться такой услугой, находясь в стационаре. По словам Сергея Шерстобитова, данная услуга становится более востребованной и обоюдовыгодной. Выгода органов ЗАГС заключается в том, что непосредственно в отделения приходит меньше людей с обращениями о регистрации детей или об установлении отцовства.

В Пскове зарегистрировано 1747 малышей и 56 фактов установления отцовства, в Великих Луках - 459 малышей и 18 установлений отцовства.

Опыт оказания услуги в роддоме планировали внедрить и в Островском районе, из-за пандемии это станет возможным только в 2021 году.