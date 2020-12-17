Общество

«И пусть потом развлекаются»: псковский губернатор пригрозил нарушителям лишением лицензии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригрозил организациям, нарушающим ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, закрытием. Об этом с заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Будем смотреть по ситуации, если будем фиксировать нарушения, значит, будем закрывать учреждения на неопределенный срок, забирать лицензии и все остальные разрешительные документы, - сказал он. - И пусть потом развлекаются хоть до майских праздников в решении своих вопросов. Важно отнестись к этому серьезно».

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова анонсировала изменения в указ губернатора от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Так, предприятия общественного питания, в том числе расположенные в гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах, кемпингах, не должны оказывать услуги гражданам 31 декабря, 6 января и 13 января после 21.00 и до 6.00 следующего дня. В остальные дни, как было установлено ранее, общепит не должен принимать посетителей после 23.00.

Также для всех работодателей на территории Псковской области предлагается ввести запрет на проведение с 21 декабря по 10 января корпоративов, в том числе в зданиях, помещениях, организациях и у индивидуальных предпринимателей, то есть на работе. Ранее запрет на проведение корпоративов был установлен только для общепита.

Для музеев, музеев-заповедников, иных лиц, осуществляющих деятельность по экскурсионному обслуживанию, художественных галерей, выставочных залов предлагается ограничить количество участников экскурсий: на открытом воздухе - не более 10 человек, в помещениях - не более 5 человек.

Изменения вступят в силу с 21 декабря.