Общество

Записи о рождении на эстонском и латышском языках переводят в Псковской области

117 тысяч актов записи гражданского состояния на эстонском и латышском языках хранится в Псковской области. Как сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов 18 декабря на пресс-конференции, их делали с 1926 года.

До конца 2020 года должна быть завершена работа по цифровизации актов гражданского состояния с 1926 по 2018 год в ЕГР ЗАГС федеральной налоговой службы. Эта работа проводилась на протяжении нескольких лет. Сейчас, по словам Сергея Шерстобитова, она находится на «финишной прямой», ее планируется завершить за 2 недели. Процент исполнения - 98,64%. Фонд очень большой - 3 млн 798 тысяч 250 актовых записей.

Руководитель профильного комитета также рассказал, что в областном архиве ЗАГС содержится около 83 тысяч непереведенных актовых записей, составленных на эстонском и латышском языках. Для их перевода на русский язык были выделены средства из бюджета, проведен аукцион на право перевода. Задействованы 25 специалистов, для них организованы рабочие места в Пскове на улице Гоголя .

Сергей Шерстобитов уточнил, что всего в довоенный период, с 1926 по 1941 год, было около 117 тысяч записей. Примерно 25 тысяч из них них были переведены с начала работы. Это все виды актовых записей, в основном о рождении, регистрация браков и смерти.