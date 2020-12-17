Общество

В Псковском облсовпрофе прокомментировали ситуацию с заражением COVID-19 в санатории «Хилово»

Ничего страшного не произошло, сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, комментируя ситуацию в санатории «Хилово», где зафиксирован очаг коронавируса.

В последнее время, по его словам, принято считать, что «очаг - это что-то страшное», но в данном случае говорить «все, мы закрываемся, чуть ли не колючей проволокой все обнесем, народ уволим и про курорт забываем», нет оснований, продолжил Игорь Иванов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции 18 декабря.

«Болеет персонал, но ни одного заболевшего отдыхающего в "Хилово" на сегодня нет. Да, действительно, выявлен коронавирус у части персонала. Это порядка 2% от общей численности персонала», - пояснил Игорь Иванов.

На его взгляд, «ничего страшного не произошло. В санатории проведена полная дезинфекция, определен круг лиц, контактировавших с заболевшими. «Кого нужно, отправили на самоизоляцию, люди проходят лечение, медикаментами обеспечены. Второй корпус ЛПУ закрыт для приема, остальные работают на прием отдыхающих», - уточнил глава облсовпрофа.

«Учитывая не 100%-ную загрузку санатория, учреждение может работать в прежнем объеме. Проблемы не вижу», - резюмировал Игорь Иванов.