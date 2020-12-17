Общество

ПЛН подводит итоги проекта «Безопасность — дело каждого!»

Псковская Лента Новостей завершает реализацию информационного проекта «Безопасность — дело каждого!».

Напомним, что начиная с весны 2020 года мы регулярно и подробно рассказывали нашим читателям о мерах, принимаемых в Псковской области в целях обеспечения безопасности граждан, профилактики терроризма и любых проявлений экстремизма.

Согласитесь: это очень важная, актуальная и социально значимая тема. Закономерно, что публикации вызывали интерес читательской аудитории.

За время реализации проекта в свет вышли десятки информационных сообщений, комментариев, фоторепортажей, рекомендаций различного характера от представителей правоохранительных органов.

Смотрите также Силовики обезвредили напавших на псковское СИЗО «террористов». ФОТО

Полагаем, что данные публикации были по-настоящему интересны и полезны жителям Псковской области.

Учитывая то обстоятельство, что социальные сети играют в жизни наших земляков всё более значимую роль, мы размещали сообщения в рамках спецпроекта и в социальных сетях. И там, в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте», подчас проходило активное и очень заинтересованное обсуждение обозначенных тем и проблем.

Смотрите также В Пскове обсудили проблемы противодействия экстремизму в молодежной среде

В рамках проекта «Безопасность — дело каждого!» наши читатели получили возможность задать интересующие их вопросы и получили конкретные ответы.

На некоторые поступившие вопросы ответы были даны в индивидуальном порядке. Другие мы направили в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В дальнейшем, по итогам проведенной онлайн-конференции, редакция опубликовала ответы на сайте ПЛН.

Смотрите также ПЛН публикует ответы на вопросы читателей об обеспечении безопасности

Напомним, что целью проекта «Безопасность — дело каждого!» являлось формирование в обществе устойчивого неприятия любых форм террористической и экстремистской деятельности, побуждение граждан к неукоснительному исполнению норм действующего законодательства и повышение их правовой сознательности.