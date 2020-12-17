Общество

Цветана, Сила, Весна: псковичи дают своим детям редкие имена

Какие редкие имена дают псковичкам, рассказал председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов 18 декабря на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди редких имен, которые давали новорожденным псковичам в 2020 году, - Агафья, Акулина, Фома, Дорофея, Матрона, Ермак, Цветана, Сила, Евдокия. Одну девочку назвали Весной. Сергей Шерстобитов отметил, что в основном в списке присутствуют женские имена.

Случаи перемены имени и фамилии в Псковской области есть, но чаще всего они связаны с возвращением девичьей фамилии. Установленная федеральным законом госпошлина за это «удовольствие» составляет 1600 рублей.