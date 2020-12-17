Общество

В Великих Луках в строящемся детском саду на улице Дружбы уже формируют группы

В строящемся в Великих Луках детском саду на улице Дружбы, 43а уже проводится формирование групп. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем видеообращении в социальной сети Instagram.

Он напомнил, что дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест, возводится с 2019 года в рамках национального проекта «Демография». Сегодня строительные работы находятся на стадии завершения, выполнено порядка 82% работ. Уже осуществляется доставка оборудования, мебели, инвентаря, игрушек.

«Управление образования и подрядчик очень серьезно подошли к проектированию пространства. Подход был таков: все должно отвечать требованиям безопасности, удобства, соответствия возрасту, радовать глаз и способствовать всестороннему развитию детей. В групповые помещения, кабинеты специалистов приобретена инновационная мебель со сборно-разборными элементами, которая позволяет по-разному оформлять комнаты. Все интерьеры спроектированы в спокойной цветовой гамме. А в помещениях, где дети проводят мало времени, используются, наоборот, яркие цвета, стимулирующие активность», - поделился Николай Козловский.

Он отметил, что в проектировании и воплощении дизайна садика большое участие принимает его заведующая Анастасия Овсянкина.

По словам градоначальника, в новом здании многое уже сделано и для обеспечения безопасности детей и персонала: установлено видеонаблюдение, присутствуют автоматические системы противопожарной безопасности.

«Изюминка» оснащения сада: творческая лаборатория с мультимедийной аппаратурой, столами для рисования, комплектами для водной анимации, оборудованием для проведения театральных спектаклей, модулями для рисования светом. На прилегающей территории располагаются современные детские прогулочные участки и спортивная площадка.

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«Этот проект можно назвать по-настоящему уникальным. Детский сад буквально на глазах вырос на пустыре в Северном микрорайоне. Уже сегодня идет формирование групп. Я в свою очередь в ближайшее время планирую выехать на место еще раз, чтобы лично проконтролировать ход работ на объекте, которые находятся на завершающем этапе», - заключил Николай Козловский.