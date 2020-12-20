Общество

Григорий Турчин рассказал о приоритетной задаче на 2021 год

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о приоритетной задаче на 2021 год.

Григорий Турчин указал на то, что не все активные жители могут принять участие в программе благоустройства дворовых территорий. К примеру, по его словам, жители дома №5 по улице Яна Фабрициуса в Пскове не смогли поучаствовать в этой программе потому, что территория дома не отмежевана.

По мнению Григория Турчина, необходимо создать реестр таких дворовых территорий. В его округе №1 таких домов около пяти. «Их немного в городе, но они есть. И люди страдают от того, что лишены этой возможности. Независимо от их воли, они оказались за бортом этой программы», - пояснил он.

«Надо помогать. В следующем году на это больше всего надо обратить внимание», - подчеркнул депутат.

Кроме того, Григорий Турчин прокомментировал взаимоотношения между городской Думой и исполнительной властью. «Нужно способствовать тому, чтобы исполнительная власть в лице администрации оглядывалась на Думу. Потому что Дума - этот тот орган, который ту же исполнительную власть в лице сити-менеджера назначает, и доводит до администрации волю населения. Мы передаем те проблемы, которые до нас доводит население. Они бывают разные. Бывают сумасбродные, а бывает и рациональное зерно. Когда проблема существует - ее надо решать комплексно», - сказал он.

Потрясением же уходящего года Григорий Турчин назвал ситуацию с коронавирусом. «Слава Богу, без потерь. Никто не заболел из родных и близких. Никто не умер, слава Богу. При том, что есть и "возвратные" люди у меня в семье. Единственное, двое животных из числа членов семьи ушли в этом году: собака-дворняга и кот», - добавил депутат.