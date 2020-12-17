Социальные выплаты в Псковской области увеличат на 3,7% в 2021 году

На заключительной декабрьской сессии депутаты регионального парламента рассмотрят проект закона об индексации социальных пособий. Документ, подготовленный областным комитетом по социальной защите населения, предусматривает увеличение размеров денежных выплат на 3,7% с 1 января 2021 года и затрагивает значительную часть жителей региона, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
С нового года будет пересмотрен размер выплаты ветеранам труда и бывшим сельским специалистам - этой мерой поддержки пользуется почти 62 тысячи граждан. Увеличится размер денежных средств на содержание ребенка опекуну и приемному родителю, а также социальные выплаты многодетным родителям - в Псковской области проживает 5 тысяч 577 семей, где воспитывается трое и более детей.
Будут проиндексированы ежемесячное пособие на ребенка и пособие детям-сиротам, выплаты труженикам тыла, реабилитированным лицам и ветеранам труда Псковской области - количество получателей выплат по последней категории превышает 35 тысяч человек.
В общей сложности на реализацию положений проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» в следующем году потребуется 68,9 млн рублей. Как указано в сопроводительных документах, финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в проекте закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Напомним, в 2017 и 2018 годах индексация не проводилась - из-за дефицита бюджетных средств она была приостановлена с обязательством позднее увеличить размер социальных выплат с учетом индекса потребительских цен за весь период приостановки индексации. На выполнении регионом принятых на себя обязательств в полном объеме настаивали депутаты областного Собрания - этот вопрос парламентарии в декабре 2018 года обозначили в ходе бюджетных консультаций губернатора с фракциями регионального парламента, а также в рамках работы согласительной комиссии. Несмотря на ограниченность средств бюджета губернатор Михаил Ведерников принял решение в 2019 году произвести индексацию областных социальных выплат с учетом компенсации за предыдущие годы.