Общество

Профсоюзы: Пандемия — не время для кардинальных сокращений аппарата госслужащих

Пандемия — не время для кардинальных сокращений аппарата госслужащих. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую позицию на пресс-конференции обозначил председатель профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Николай Водянов. Сегодня, 18 декабря, он находится с рабочим визитом в Псковской области.

«В условиях коронавируса госслужащине продолжают ходить на работу, поскольку управление страной, регионом, городом невозможно поставить на удаленку», - подчеркнул он. При этом на уровне правительства РФ высказывались идеи по сокращению аппарата госслужащих. «Это должно делаться за счет имеющихся вакансий, но все вакансии исчерпаны, и картина наблюдется интересная: человеку на госслужбе предлагают работать за двоих, но за прежнюю зарплату», - констатировал Николай Водянов. Такая позиция в корне неверна: с повышением нагрузки должна повышаться и зарплата госслужащих, убежден он.

По итогам съезда профильного профсоюза делегаты подписали обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором подчеркнули, что пандемия — не самое удачное время для сокращений госслужащих и уменьшения их зарплаты и призвали правительство воздержаться от подобных мер, поскольку это не только негативно сказывается на самих госслужащих, но и подрывают авторитет их профессии.

Позицию профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ поддержал и руководитель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. «Всецело поддерживаю позицию общероссийского профсоюза. Меня всегда удивляло, почему государство как основной работодатель прибегает к сокращениям именно в кризисный период — не в «жирные» годы, когда все было хорошо, а именно сейчас, когда рынок труда просел и у многих нет средств к существованию», - высказал мнение Игорь Иванов.