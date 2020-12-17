Общество

ПФР начинает прием заявок на президентские выплаты к Новому году

В выходные дни 19 и 20 декабря клиентские службы Пенсионного фонда России по Псковской области будут принимать заявления на единовременную выплату семьям с детьми до 7 лет включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР.

По поручению Минтруда России клиентские службы ПФР будут вести прием в выходные дни 19 и 20 декабря, чтобы гражданам было удобнее подать заявления на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно, введенную указом президента 17 декабря.

«Это позволит семьям быстрее получить средства. Прием будет вестись только для заявлений по новой единовременной выплате», - пояснили в пресс-службе.

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Абсолютному большинству семей 5 тысяч рублей выплатят проактивно: за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей, сообщили в ведомстве.

«Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно», - сказали в пресс-службе

Оно понадобится только в том случае, если ребенок родился в семье начиная с июля этого года либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020-м. Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт.

Заявление о единовременной выплате на детей до 7 лет включительно принимается только в клиентских службах Пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Узнать адрес, контакты и время работы клиентских служб можно на сайте в разделе «Контакты региона».