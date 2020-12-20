Общество

Федор Постнов: Депутаты сплотились в период коронавируса

Депутаты сплотились в период коронавируса, заявил депутат Псковской городской Думы Федор Постнов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Люди начали больше беспокоиться о своем здоровье. Многие депутаты уходили на самоизоляцию. Все молчат, но многие уже переболели», - рассказал он.

Федор Постнов обратил внимание на то, что он входит в первую группу риска, которая «должна бояться коронавируса больше всего». «По себе чувствую, что переболел два раза - в феврале и в конце июля. Лежал с температурой 39,5», - поделился он.

По словам депутата, в период коронавируса люди стали больше болеть и ходить в поликлиники. «Все говорят, COVID - это негатив. Это реально негатив. Это наша боль», - сказал депутат.

Как признался Федор Постнов, он восхищен тем, что в период коронавируса спортсмены с ограниченными возможностями участвовали в соревнованиях. «Находились возможность и время выезжать на соревнования. Очень много спортсменов в составе сборной Псковской области участвовали в соревнованиях и показали хороший результат. Молодцы! Два человека получили звания мастеров спорта. Это достижение», - добавил он.

Также Федор Постнов рассказал о том, что к ремонту и благоустройству улицы Чудской в Пскове привлекли местных людей с инвалидностью и общественные организации. «У нас депутат (Григорий Стороненков - ред.) правильно работает с людьми с инвалидностью, маломобильной группой. Сделали предложение, как это должно быть, и это выстрелило. Это получилось. Теперь доехать до "Акваполиса" - проблем нет. Это зеленая, красивая, ровная зона - туда пошли гулять мамочки с колясками, появились дети на роликах, самокатах, велосипедах. Получилось общественное пространство», - заметил он.