Общество

Стал известен предновогодний график работы консульства Латвии в Пскове

Стал известен предновогодний график работы консульства Латвии в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в консульстве Латвийской Республики в Пскове, 24, 25, 26, 31 декабря и 1 января - праздничные нерабочие дни.

Прием документов на оформление виз отдельным категориям граждан в Пскове производится в Визовом центре Pony Express по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 15Б, 1-й этаж по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

Pony Express является единственным аккредитованным визовым центром консульства Латвийской Республики - принимает документы и оказывает все связанные с этим услуги: заполнение анкет, оформление страховки, фото, доставка готовых паспортов до заявителя и прочие услуги.

Консульство продолжает оказывать консульские услуги только по предварительной записи (на сайте). Подробная информация на официальной странице консульства.