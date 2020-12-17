Общество

Главным успехом 2020 года депутат Сергей Колосов считает масштабный ремонт дорог в Пскове

Главным успехом 2020 года депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №2 Сергей Колосов считает масштабный ремонт дорог в Пскове. Об этом он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей.

«Как депутат скажу, что у нас были выделены большие деньги на реконструкцию важных улиц: Инженерная, Яна Фабрициуса, Леона Поземского. Надеюсь, продолжим в том же темпе в следующем году», - отметил депутат.

На его депутатском округе в этом году удалось отремонтировать четыре междворовых проезда. «Это очень большой показатель, потому что раньше на моем округе дай бог если один дворовой проезд ремонтировали. Насколько качественно сработали подрядчики, покажет следующий год, но пока я выполненными работами доволен», - подытожил СергеЙ Колосов.

Главным потрясением уходящего года для депутата стала пандемия коронавируса. «Она охватила большую часть населения и напрямую сказалась на деятельности МП города Пскова «Комбинат благоустройства», который я возглавляю. Ситуация серьезная. Мы почти три месяца не работали, но даже когда возобновили деятельность, посещаемость муниципальных бань упала на 45%. Большой убыток в этом году, но пытаемся не вешать нос», - констатировал депутат. Псковичи, по его словам, болеют и боятся ходить в баню. «В баню на Советской в социальные дни, когда пенсионеры моются за сто рублей, очередь раньше стояла до самой музыкальной школы, а теперь моются не более 5 - 7 человек», - отметил Сергей Колосов.

Говоря о работе городской Думы в целом, депутат отметил, что между депутатами, вне зависимости от их партийной принадлежности, сложилось конструктивное общение. «Между фракциями у нас все в порядке, без скандалов. Бывает недопонимание между депутатами, но это не от фракции зависит, а от остроты рассматриваемых вопросов», - пояснил он, заметив, что главе города Елене Полонской также удалось выстроить конструктивное взаимодействие гордумы с администрацией города.

Приоритетным вопросом из всех рассматриваемых гордумой Сергей Колосов считает вопросы, связанные с принятием городского бюджета и внесением изменений в него.