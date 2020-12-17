Общество

Олег Брячак высоко оценил эффективность межфракцинного взаимодействия в гордуме Пскова

Депутат Псковской городской Думы («Справедливая Россия») Олег Брячак высоко оценил эффективность взаимодействия депутатов, представляющих в городском парламенте разные партийные фракции. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью Псковской Ленте Новостей, подводя итоги 2020 года.

«Несмотря на то, что в гордуме состоят представители разных фракций, наша главная партия - город Псков, и по мере сил мы должны стараться решать вопросы, которые касаются улучшения жизни горожан. Хочется сделать как можно больше, но мы исходим из возможностей бюджета», - отметил Олег Брячак. Он констатировал, что депутаты гордумы принимают решения, касающиеся жизни города, «без политических лозунгов и криков». «Депутаты говорят по делу и работают четко, конкретно», - оценил парламентарий. Также он выразил благодарность своим коллегам по гордуме за поддержку его законодательных инициатив.

Межфракционная работа в гордуме складывается эффективно, благодаря самим депутатам, убежден Олег Брячак: «В основном это порядочные люди, которые понимают, для чего они работают». Кроме того, депутат высоко оценил качество сложившегося взаимодействия гордумы с городской администрацией. «Администрация слышит депутатов, которые обращаются к ней с проблемами от граждан. Есть много примеров, когда на наши обращения администрация реагировала в течение двух дней. Например, я обратился с просьбой снести детскую площадку, на которой ребенок сломал руку, и ее не было уже через два дня. Благодарен главе администрации Александру Братчикову за то, что ему удалось собрать дружный профессиональный коллектив и за их отношение к нуждам граждан», - подчеркнул Олег Брячак.

Также он назвал главные потрясения и успехи уходяшего года. «Главное потрясение — это, конечно, эпидемия коронавируса. Это каждый скажет. Это то, к чему мы не были готовы и из-за чего люди болеют, умирают, и экономика проваливается. Для меня это основная проблема года», - констатировал он.

«Плюсами» 2020 года Олег Брячак считает преображение Пскова. «Как депутат не могу не отметить то, как преображается наш город и какие деньги в него пошли, благодаря активности уважаемого губернатора. Мы видим, что много улиц отремонтировано, причем, капитально - со снятием верхнего слоя, прокладкой коммуникаций. Муниципальные объекты ремонтируются, музыкальная школа сдана после реконструкции», - перечислил депутат. В числе прочих успехов года он отметил постоянный рост бюджетов Пскова и области.

В числе главных задач на ближайшее время он отметил принятие бюджета, по которому город будет жить весь следующий год, а также решение проблемы садоводческих товариществ на улице Линейной.