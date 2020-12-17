Общество

В Пскове волонтеры помогают сотрудникам городских поликлиник

Добровольцы псковского волонтерского центра «Единой России» помогают городским поликлиникам, медицинский персонал которых испытывает сейчас колоссальные нагрузки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.



Фото: пресс-служба «Единой России»

Волонтеры на своих машинах ежедневно доставляют участковых врачей на вызовы к больным, а также помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники.

«Большое спасибо волонтерам. Некоторые участки в отделении территориально расположены далеко, например, Псковкирпич, Овсище, Военный городок, Птичник. Пешком туда пройти невозможно. Поэтому сейчас в связи с повышенной заболеваемостью помощь волонтеров нам очень даже кстати», - рассказала заведующая первым педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники Галина Романова.

По словам старшей медицинской сестры поликлиники Ольги Лебедевой, работа волонтеров – большое подспорье врачам.

«Я хочу похвалить активистку волонтерского центра Кристину Семенову, которая уже неделю оцифровывает данные из медицинских карт о детских прививках. Это очень хорошая помощь нам. Кроме того, добровольцы проводят термометрию на входе, говорят посетителям, что нужно надеть медицинские маски. Это тоже очень облегчает нашу работу, мы не тратим на это время, и больше времени уделяем оказанию помощи больным», - отметила Ольга Лебедева.

Автоволонтер, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев сообщил о том, что присоединился к акции «Спасибо врачам» и два-три часа своего нерабочего времени может выделить на то, чтобы возить врачей по вызовам.

«Сейчас медикам очень нужна поддержка, поэтому мы постарались организовать бесперебойную работу по доставке врачей к больным. Много людей стали волонтерами, мы приглашаем всех неравнодушных граждан присоединиться к нам», - подчеркнул он.

По словам волонтера Арины Колосовой, каждый человек может оказать помощь врачам в силу своих возможностей. «Поддерживать врачей в условиях пандемии коронавируса – очень важно, ведь они спасают жизни», - добавила она.