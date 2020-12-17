В Пскове волонтеры помогают сотрудникам городских поликлиник

Добровольцы псковского волонтерского центра «Единой России» помогают городским поликлиникам, медицинский персонал которых испытывает сейчас колоссальные нагрузки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: пресс-служба «Единой России»
Волонтеры на своих машинах ежедневно доставляют участковых врачей на вызовы к больным, а также помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники.
По словам старшей медицинской сестры поликлиники Ольги Лебедевой, работа волонтеров – большое подспорье врачам.
Автоволонтер, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев сообщил о том, что присоединился к акции «Спасибо врачам» и два-три часа своего нерабочего времени может выделить на то, чтобы возить врачей по вызовам.
«Сейчас медикам очень нужна поддержка, поэтому мы постарались организовать бесперебойную работу по доставке врачей к больным. Много людей стали волонтерами, мы приглашаем всех неравнодушных граждан присоединиться к нам», - подчеркнул он.
По словам волонтера Арины Колосовой, каждый человек может оказать помощь врачам в силу своих возможностей. «Поддерживать врачей в условиях пандемии коронавируса – очень важно, ведь они спасают жизни», - добавила она.