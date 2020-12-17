Общество

В профсоюзной первичке «Псковских тепловых сетей» избрали председателя

Сегодня, 18 декабря прошла очередная отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети». В конференции также принимали участие директор предприятия Игорь Максимов и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Первичная организация "Псковских тепловых сетей" - одна из самых больших и сплоченных не только в составе профсоюза жизнеобеспечения, но и в составе всего профсоюзного движения Псковской области. Вы демонстрируете правильный, положительный настрой, - подчеркнул Игорь Иванов. - Сегодня на конференции присутствует руководство предприятия, и надо сказать, что в совместной работе именно с руководством предприятия было принято много положительных решений в социальной сфере. Только совместно работая, мы сможем обеспечить благополучные условия труда и жизни всех работников».

В ходе конференции были рассмотрены основные вопросы по избранию председателя первичной профсоюзной организации, его заместителя, профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии, комиссии по охране труда, а также вопрос о продлении действия Коллективного договора на срок три года.

Председателем первичной профсоюзной организации ПТС избран Денис Терехов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.