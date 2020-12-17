Общество

В Псковском онкодиспансере принимают с подозрением на злокачественное новообразование без направления

Всех пациентов с результатами УЗИ, Rg, ММГ, КТ, МРТ, ПЭТ и других методов диагностики, в которых указано подозрение на злокачественное новообразование, в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере принимают для консультации врача-онколога без направления Об этом на своей Instagram-странице сообщил главный врач медучреждения Александр Юров.

Он уточнил, что такое решение принято в связи с колоссальной нагрузкой на систему здравоохранения в период эпидемии коронавируса нагрузка на здравоохранение Псковской области колоссальная. «Первичное звено перегружено и работает на пределе», - подчеркнул Александр Юров.

Телефоны для записи к онкологу на прием: 8 (811) 290-770, 290-712.

Также можно обратиться лично в регистратуру поликлиники Псковского онкодиспансера.

При возникновении проблем, связанных с записью к врачу онкологу ГБУЗ ПОКОД, необходимо обращаться по телефонам 8 (811) 290-719, 8-911-881-0820.