Общество

«Акценты» Донецкого: Карантинный фейк, невозможное Моглино и каникулы в Пскове

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Фейковый локдаун. На волне эпидемии в соцсетях распространяются ложные новости о введении жестких ограничительных мер.

«Не смогла я, не смогла». Гендиректора ОЭЗ «Моглино» Наталью Юшко «ушли» в отставку.

«Чего мне здесь, во Пскове, не хватало?». Областной центр вошел в число самых популярных направлений у жителей Санкт-Петербурга на предстоящие новогодние праздники.

Начнем обзор с традиционной декабрьской пресс-конференции президента Путина, которая в этом году была совмещена с прямой линией, то есть со звонками граждан в президентский колл-центр, и продлилось все это телевизионное мероприятие традиционные же 4 часа с последующими пропагандистскими камланиями Шениных и Скабеевых на федеральных каналах.

Признаюсь, может быть, впервые я посмотрел это шоу полностью – от корки до корки, и должен прямо сказать, что гибрид вряд ли удался: из прямой линии по факту получилось одно название, а за поведение журналистов на пресс-конференции опять было стыдно: по большей части это не журналисты, а какие-то придворные лакеи, которые совсем не метафорически выскакивают из трусов от восторга просто из-за факта доступа к микрофону и возможности задать «гаранту» свой вопрос.

И снова эти стыдные таблички прикормленных и сервильных, как сформулировал Довлатов, «трубадуров режима» с разнообразными вариациями на тему «Выбери меня, мой господин» и, как следствие, впечатление полной и окончательной заданности и отрепетированности всего процесса. Ни тебе хотя бы Ксюши Собчак, изображавшей когда-то фронду, ни какого-нибудь залетного «бандеровца», и даже быший рок-дебашир и матерщинник всея Руси Сергей Шнуров, выступивший в роли «молодого журналиста», когда ему доверили микрофон, забыл про былую дерзость и нецензурную лексику.

Что, в общем-то, и понятно: а чего вы еще хотели? Так было всегда, и никто не станет пускать столь важное шоу, как пресс-конференция президента, на самотек, и пресс-секретарь Дмитрий Песков не зря хрустит французской булкой, но 17 декабря 20-го все выглядело уж слишком прилизано и гладко. Сам жанр президентской пресс-конференции за двадцать лет, по моему мнению, деградировал, и иначе быть не могло. Все понимают, что передачу пора закрыть, но шоу должно продолжаться. Таков ритуал. Это и есть наша реальная «скрепа».

Никаких особо ярких словесных эксцессов на этот раз раз не случилось: Путин почти не шутил, анекдотов не рассказывал и по-настоящему оживился, даже как-то встрепенулся весь, всего один раз, когда отвечал на вопрос британского журналиста по международной тематике, цитирую: «По сравнению с вами (то есть с Западом – авт.) – да, мы – белые и пушистые».

Все, разумеется, ждали вопрос про расследование отравления «берлинского пациента». И он ожидаемо прозвучал. Публика получила предсказуемый ответ (цитата: «…это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то?»), а сам Путин на фоне последних слухов «а-ля профессор Соловей» на тему состояния здоровья президента выглядел вполне себе в форме, я бы сказал, бодрячком, как бы подтверждая свое же высказывание о том, что он еще простудится на ваших похоронах. Всяческого рода обозреватели и толкователи уже выудили из речи президента разные «оговорки по Фрейду» и нагнали новых комментариев, но через три дня об этой конспирологии все уже благополучно забудут.

Фото: kremlin.ru

Народ на исходе коронавирусного года, конечно же, ждал от президента каких-то ништяков с «барского плеча», и «дождался»: президент Путин объявил, что все семьи с детьми до 7 лет получат «новогодние» 5 тысяч, что в соцсетях сразу же, опять же, ожидаемо, спровоцировало сакраментальный вопрос: «А почему только детям до семи обломилось такое счастье? А как же остальные дети?». С другой стороны, хотя бы порадуемся за детей до семи и их родителей. Им будет на что новогодний стол накрыть.

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А коронавирус, меж тем, свирепствует, что снова подтверждает невеселая статистика: почти четыреста, а именно 393 человека, заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки.

Всего две недели назад, напомню, было двести, почувствуйте, как говорится, разницу, и это официальные цифры, которые, по общему признанию, нужно умножать как минимум на три. Народ сидит по домам и болеет. Ждет, не дождется врачей. Иногда врачи до больных доезжают. Псковский поэт Мухин с супругой дождались доктора только после того, как об этом сообщили местные СМИ, на что другие больные откликнулись вопросом: «А чем поэт Мухин и его жена лучше остальных?».

Школьников отправили на дистанционное обучение с последующим выходом на каникулы уже на следующей неделе, не от хорошей жизни ведь?

Сам губернатор Ведерников ушел на самоизоляцию и сегодня объявил о том, что и его не минула чаша сия – тоже заразился COVID-19.

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Народ делится в сети информацией о том, какие таблетки принимать в случае недомогания, потому что на систему здравоохранения надежды мало.

Вчера появилась информация, что наш знаменитый батюшка, настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор находится в больнице с 80% поражением легких. А уже сегодня утром пришла скорбная весть: от коронавируса скончался глава Порховского района Виктор Степанов.

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Если и после этих новостей кто-то упорно продолжает не верить в реальность КОВИДа, утверждая, что КОВИД придумал Черчилль в 18-м году, то диагноз однозначный: это уже явный признак шизофрении. Всем остальным остается не впасть в паранойю.

И вот на этом тревожном и даже мрачном фоне в социальных сетях вдруг появляется информация о том, что в Пскове якобы прошел оперативный штаб по коронавирусу, и руководством региона принято решение объявить самый жесткий локдаун, то бишь закрыть все, что еще движется, к чертовой матери: от торговых центров и общепита до фитнес-клубов и парикмахерских, примерно так, как это было весной, включительно до 17 января.

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Так вот, для всех, кто уже поверил в эти утки и впал в черную меланхолию, сообщаю, что оперативный штаб по коронавирусу не вчера, а сегодня, и пока указы о закрытии всего и вся не вывешены. Надеюсь, что фейк про то, что «все закроют», останется только фейком, и руководство области не усугубит и без того довольно мрачную обстановку в регионе накануне Нового года.

Что до информационного вброса про локдаун, то иначе как его и назвать нельзя. Зачем это делать и какой на этом можно сорвать политический гешефт, вот лично мне, если честно, не понять.

А я продолжаю. Сегодня, если верить телеграм-каналу, близкому к областной администрации, в ближайшее время должен сменится руководитель особой экономической зоны «Моглино». Цитирую телеграмканал: Наталью Юшко «переводят на ответственный участок в соседний регион. Варягов на её место пока не ожидаем. Исполняющим обязанности генерального директора назначат человека из нынешней команды управленцев ОЭЗ «Моглино». Он специализируется на строительстве: большой объём грядущих строек — то, чем как раз придётся заняться новому руководителю». (Конец цитаты).

Что за фамилия будет названа, даже гадать не стану. Какая разница? Уходящая Юшко мало того что по времени поработала недолго, так еще и отметилась скандалами с коллективом ОЭЗ «Моглино», в телеграммах сейчас доступны записи с диктофонов, которые, если верить пояснениям, демонстрируют стиль общения руководителя зоны с подчиненными. Так еще, получается, ее эффективность как топ-менеджера в итоге не устроила руководство региона? А ведь когда она приехала в Псков, позиционировалась именно как специалист по особым экономическим зонам. В общем, «эффективный менеджер» по факту оказался не столь эффективным.

Что до самой зоны, то по прошествии скоро вот уже десяти лет существования ее можно смело назвать самым крупным экономическим разочарованием десятилетия. Вроде как уже два или три (точнее не вспомню, да и нет надобности вспоминать) закладных камня с разрезанием ленточек торжественно открывали, и все кормили обещаниями, что вот еще чуть-чуть, еще миллиард-другой рублей ввалим, закопаем, и придут к нам сюда инвесторы, но ни «Самсунгов», ни заводов «Пежо» (бренды я сейчас называю от балды) мы так и не увидели. Довольствуемся таинственным «Сибирским гостинцем» да ставшим жупелом для местных несистемных оппозиционеров «Титаном-Полимером».

А ведь как нам всё красиво рисовали в начале десятых! Мол, «Моглино» станет локомитивом региональной экономики, продвинутым технопарком, чуть ли не выставочной витриной в Евросоюз. Будут созданы тысячи новых рабочих мест, молодежь перестанет покидать регион и бла-бла-бла.

По факту – более чем скромный список резидентов с туманными экономическими перспективами плюс скандалы и чехарда с руководителями.

Мы постоянно слышим, что ОЭЗ – это долгоиграющий инвестиционный проект, отдачу которого ждать сразу не стоит, но, извините, годы идут, а выхлопа – почти ноль. Обещанных «локомотива» и «витрины» не видно. Обещанного все-таки три года ждут, а не тридцать. Как бы так не вышло, что в итоге «Моглино» если и не закроют, то переформатируют во что-то другое под причитания из анекдота про упавшую на старте лошадь: «Ну, не смогла я, не смогла». О том, что «что-то пошло не так», все и без пояснений давно поняли. Надежда умирает последней. Надя, не умирай!

Это я так пошутил, если вы поняли мой юмор, и завершаю. На фоне мрачных и тревожных новостей – более-менее радужная: Псков вошел в число самых популярных направлений у жителей Санкт-Петербурга на предстоящие новогодние праздники, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Яндекс.Путешествий». Помимо Пскова в «пятерку» наиболее популярных направлений у жителей Северной столицы вошли Сочи, Москва, курорты Сестрорецк и Зеленогорск, Великий Новгород и Выборг.

Вывод о популярности Пскова сделан на основе информации по бронированию отелей в разных городах на период каникул. Так что ждем в январе гостей из СПб. Можно заехать в Остров, посмотреть на недавно открытые после реставрации, подсвеченные в ночи иллюминацией уникальные цепные мосты середины XIX века. Соцсети сейчас активно наполняются многочисленными фото и селфи на фоне этой как бы вновь открытой для туристов достопримечательности Псковщины.

Единственное, чего мне профану, сейчас не понять, чем туристы из северной столицы будут в Пскове заниматься, если все культурные развлечения, по сути, будут закрыты? С другой стороны, турист ведь, когда бронирует отель, примерно понимает, что его ждет в древнем русском городе в условиях коронавируса. Значит, отдых без культурной программы не пугает. Видимо, не стоит забывать о таких старых и проверенных ивентах, как «алко-туризм» и «туризм без женщин», что бы там не скрывалось за этими двусмысленными этикетками.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий